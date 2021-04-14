Російський співак Валерій Меладзе став батьком вшосте

Валерій Меладзе / instagram.com/meladzevalerian

Співак грузинського походження Валерій Меладзе став батьком вшосте. Альбіна Джабаєва народила йому третю дитину в їхньому шлюбі - дівчинку.

Як повідомляє Starhit, про радісну подію в родині Валерій Меладзе повідомив під час зйомок 1/8 фіналу КВК.

Дружина Меладзе поки не поспішає ділитися емоціями з публікою щодо народження доньки. Можливо, вона зробить це трохи пізніше.

Всього пару днів назад Меладзе вітав Альбіну з днем народження. Тепер він розповів, що 12 квітня він знову став татом.

"У цьому році весна увірвалася в наше життя яскравим сонцем і великою радістю !!! 12 квітня у нас з Альбіною народилася донечка, наше маленьке сонечко !!! Альбіночка, люблю тебя !!! Попереду, як і раніше багато нового і цікавого, будемо знову пізнавати цей прекрасний Світ з новою людиною! ", - пише він у своєму Instagram.

Нагадаємо, Меладзе і Джанабаєва одружилися в 2014 році. Зараз у пари троє дітей-сини Костянтин і Лука, а також новонароджена дочка, ім'я якої поки невідомо.

До Альбіни Виконавець жив у шлюбі з Іриною Малухіною, яка народила йому трьох дочок. Жінка не раз розповідала про те, що важко переживала розрив з іменитим чоловіком.

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