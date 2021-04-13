Найпопулярнішим російським співакам заборонили в'їзд до України

В СБУ заборонили Григорію Лепсу в'їзд на територію України.
Служба безпеки заборонила в'їзд в Україну популярним російським співакам.
Як повідомляють Українські Новини, СБУ заборонила Григорію Лепсверідзе (Лепсу) і Олександру Буйнову в'їзд в країну.
Крім того, проти артистів прокуратура раніше відкрила кримінальне провадження.
"На сьогодні діє рішення про заборону в'їзду на територію України громадянам Росії Лепсверідзе Г.В. (Лепсу), Буйнову А.М.", - йдеться у відповіді СБУ.
На який термін їм заборонений в'їзд в нашу країну і з якої причини в СБУ не уточнили.
При цьому в СБУ заявили, що у них немає інформації про заборону в'їзду в Україну російському акторові Дмитру Харатьяну і співакові Дімі Білану.
22 березня прокуратура України відкрила кримінальне провадження щодо 23 російських артистів, які брали участь у концерті з нагоди відкриття Кримського мосту. У цьому списку був Лепс.
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Григорій Лепс - російський співак грузинського походження. Заслужений артист РФ. Він є володарем премій World Music Awards, Пісня року, Золотий грамофон. Він є також автором і співавтором багатьох своїх пісень.
Олександр Буйнов - радянський і російський співак, народний артист РФ, народний артист Інгушетії. Крім того він є членом партії Єдина Росія.
Як раніше повідомляв Главред:
- Прикордонники терміном на 3 роки заборонили в'їзд в Україну російському рок-музиканту Петру Мамонову (колишньому солісту гурту Звуки Му) за незаконне відвідування окупованого Росією Криму.
- Співробітники Державної прикордонної служби не пропустили в Україну легендарного білоруського музиканта Валерія Дайнеко - вокаліста груп Пісняри і білоруські Пісняри.
- В Україну не пропустили російського актора Кирила Гребенщикова, який з 2014 року не раз знімався в анексованому Криму.