Найпопулярнішим російським співакам заборонили в'їзд до України

Лепсу заборонили в'їзд в Україну / wikipedia

Служба безпеки заборонила в'їзд в Україну популярним російським співакам.

Як повідомляють Українські Новини, СБУ заборонила Григорію Лепсверідзе (Лепсу) і Олександру Буйнову в'їзд в країну.

Крім того, проти артистів прокуратура раніше відкрила кримінальне провадження.

"На сьогодні діє рішення про заборону в'їзду на територію України громадянам Росії Лепсверідзе Г.В. (Лепсу), Буйнову А.М.", - йдеться у відповіді СБУ.

На який термін їм заборонений в'їзд в нашу країну і з якої причини в СБУ не уточнили.

При цьому в СБУ заявили, що у них немає інформації про заборону в'їзду в Україну російському акторові Дмитру Харатьяну і співакові Дімі Білану.

22 березня прокуратура України відкрила кримінальне провадження щодо 23 російських артистів, які брали участь у концерті з нагоди відкриття Кримського мосту. У цьому списку був Лепс.

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Григорій Лепс - російський співак грузинського походження. Заслужений артист РФ. Він є володарем премій World Music Awards, Пісня року, Золотий грамофон. Він є також автором і співавтором багатьох своїх пісень.

Олександр Буйнов - радянський і російський співак, народний артист РФ, народний артист Інгушетії. Крім того він є членом партії Єдина Росія.

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