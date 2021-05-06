Найбільший музичний фестиваль літа перенесли на 2022 рік

Sziget 2021 / instagram.com/szigetofficial/

Знаменитий угорський фестиваль Sziget вирішили скасувати в 2021 році, і перенести на 2022 рік.

На офіційній сторінці в Instagram Sziget з'явилося звернення організатора Тамас Кадар.

"Як багато хто з вас, напевно, знає, атмосфера невизначеності, спричинена пандемією, все ще дуже помітна у фестивальному бізнесі. Вся наша команда в Sziget вважає, що наша відповідальність - обережно долати ці бурхливі часи.

Отже, після ретельного вивчення наших можливостей і забезпечення безпеки всіх вас, а також наших співробітників і артистів, ми повернемо Вам Острів Свободи у всій його красі влітку 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Організатори попередили, що квиток, куплений в 2020 році буде дійсним і в 2022 році. Глядачі також отримають подарунковий кредит як подяку за лояльність.

Нагадаємо, що фестиваль Sziget 2020 переносили на 11 серпня 2021. Нова дата проведення концертів поки що не повідомляється.

Як раніше повідомляв Главред, фестиваль Atlas Weekend 2021 скасували, тому що західні виконавці відмовилися приїжджати.