Санта Дімопулос відзначає 34-річчя - творчий шлях і кращі пісні дівчини

Санта Дімопулос / instagram.com/santadimopulos/

Екс-ВІА Гра і переможниця Танців з зірками Санта Дімопулос святкує день народження 21 травня.

Селебріті встигла побувати в складі багатьох груп, і взяти участь у багатьох конкурсах, а також отримати перемогу в шоу Танці з зірками, де вразила професійних танцюристів.

Санта народилася 21 травня 1987 року в Києві в греко-ассирійсько-українській родині, і з дитинства займалася танцями, її життя було пов'язало з гімнастикою і творчістю.

Гнучкість і відмінна фізична форма Санти відкрили їй дорогу в в модельний бізнес. У 2006-му 19-річна дівчина брала участь у проекті Міс Україна Всесвіт, на якому посіла 3-е місце.

Її заняття не пройшли даром, і дівчина отримала титул чемпіонки світу з фітнесу - в 2011 році.

Того ж року за наполяганням матері отримала диплом Київського університету та спеціальність юриста.

У 2014 році до того часу вже стала популярною артистка отримала запрошення від видання Maxim - там вона взяла участь у відвертій фотосесії і дала розширене інтерв'ю.

Санта Дімопулос - кар'єра

Санта Дімопулос стала учасницею гурту Сьоме небо, але потім вона кинула гурт за власним бажанням.

Після цього, в 2009 році Санта стала учасницею 3 сезону шоу Фабрика зірок, що дало їй поштовх в шоу бізнес.

На фабриці її помітив Меладзе, який в 2011 році запросив співачку до складу гурту ВІА Гра. Санта Дімопулос зайняла місце Надії Мейхер, проте вже на початку жовтня 2012 року вона покинула їх щоб зайнятися сольною кар'єрою.

У 2016 році вона з Ольгою Романовською і Тетяною Котовою створили гурт Queens під чуйним керівництвом Сергія Ковальова, але вже через рік всі три вийшли зі складу Queens.

У 2020 році Санта взяла участь у шоу Танці з зірками, де здобула перемогу.

Санта Дімопулос - особисте життя

29 жовтня 2008 року Дімопулос народила сина Даніеля від українського шоумена Андрія Джеджули, з яким перебувала в стані цивільного шлюбу з 2007 по 2010 роки.

18 вересня 2012 року вийшла заміж за бізнесмена Володимира Самсоненка, але в 2013 році пара розлучилася. Санта Дімопулос оголосила їхнє весілля фейковим.

Восени 2015 року Дімопулос вийшла заміж за співвласника мережі спортивних клубів Ігоря Кучеренка, 14 вересня 2019 року народила йому дочку Софію.

Санта Дімопулос-пісні

ВІА Гра - Алло, мам

Санта Дімопулос - В радості, в печалі

Санта Дімопулос - When we move

Всі виступи Санти Дімопулос на шоу Танці з зірками 2020 можна подивитися онлайн на сайті 1plus1video.