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СБУ назвала реальну причину заборони Моргенштерна в Україні

12 травня 2021, 13:04

На запит ЗМІ, Служба безпеки дала звіт про те, на підставі чого російський співак потрапив до чорного списку Мінкульту.

Моргенштерн
Моргенштерн / Instagram

Російський співак Алішер Валєєв, який співає під псевдонімом Моргенштерн, планував концерти в трьох містах на червень 2021 року, але тепер він не має права на в'їзд в країну.

Незважаючи на заборону, український оператор продовжує продавати квитки, а співак найняв українських адвокатів для суду з СБУ та Мінкультом.

Як йдеться у відповіді Служби безпеки України на запит "Українських новин", Моргенштерна заборонили не за політичну позицію щодо України.

"Відповідно до компетенції, СБ України надала пропозицію Мінкультури та інформполітики України включити "вказаного громадянина Російської Федерації", який, серед іншого "під час своїх виступів пропагує культ насильства і жорстокості, поширення і вживання наркотичних засобів і психотропних речовин, створює передумови для конфліктних ситуацій по відношенню до організаторів і учасників концерту з його участю" до Переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, концерти заплановані в Києві, Харкові та Запоріжжі. Квитки продаються від 550 до 4490 гривень.

Раніше Моргенштерн висловився про потрапляння в чорний список Мінкульту Україна. До цього були підозри, що його заблокували за спірні висловлювання на адресу загиблих у сутичках в Одесі після окупації Криму Росією.

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