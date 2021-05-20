Сенічкін , Барбір, Сумська та Світоліна - українські зірки здивували вбраннями в День вишиванки

Вишиванка / instagram.com/tviyden_official/

День вишиванки в Україні проходить у третій четвер травня - цього року це 20-те число. У свята немає фіксованої дати - зате є усталені традиції і цікава історія, традиції, яких додалося з 1991 року.

Українські селебрітіз, політики і просто звичайні жителі України (а віднедавна й інших країн) святкують цей день приміркою вишиванок. Є люди, які носять вишиванку кожен день, але селебрітіз воліють у свято приміряти щось модне, від стилістів, і максимально унікальне.

Зранку свято прийшло в студію 1+1, де ведучі Сніданку з 1+1 Руслан Сенічкін і Людмила Барбір прийшли в шикарних вишиванках, і трохи згадали історію - поєднувати вишиванку з сучасними нарядами вперше додумався Іван Франко, так що носіння вишиванки з піджаком, і модні варіації жіночих вишиванок взяли початок з його подачки.читайте такожЗ Днем Вишиванки 2021: картинки, гіф і привітання яскраві

Руслан Сенічкін і Людмила Барбір / Instagrаm

"Зі святом, друзі! З днем української вишиванки!",- пише Сумська

Ольга Сумська з сім'єю / Instagrаm

"З Днем Вишиванки, друзі! Українське це так красиво!",- пише Тарас Тополя.

Фронтмен Антитіл Тарас Тополя / Instagrаm

"З Днем вишиванки! Українські традиції - одні з найкрасивіших у світі. І в наших з вами силах розширити їх, розповісти про них всьому світу. Бажаю укріплення української ідентичності заради процвітання нашої країни", - пише Світоліна.

Українська тенісистка Еліна Світоліна / Instagrаm

"Вишиванка для українців це не просто одяг... Це щось набагато більше. Це душа нашого народу. Нехай вишиванка об'єднує та надихає нас на нові звершення та досягнення. Зі святом!",- каже Ірина Федишин.

Співачка Ірина Федишин / Instagrаm

"З Днем вишиванки! Хай життя буде вишите лише красивими кольорами!",- підписала сімейне фото Камалія.

Камалія з сім'єю / Instagrаm

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