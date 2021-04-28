Сергій Лазановський показав виграну квартиру від 1+1

Переможець проекту Голос країни 2021 Сергій Лазановський показав приз переможця на проекті.
Сергій Лазановський став переможцем 11 сезону шоу Голос з тренером-дебютантом Надею Дорофєєвою.
Як переможцю, артисту подарували квартиру в одному з київських житлових кварталів.
Лазановський показав в Instagram своє майбутнє затишне гніздечко у Києві.
Виконавець спілкувався з шанувальниками і друзями в сторіз, і показав кадр, на якому зображений каркас будинку, який будується.
Хоч він і вступає у власність нерухомістю, але робити там ремонт і жити йому доведеться тільки після закінчення будівництва і налагодження комунікацій.
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Сергій не назвав, в якому районі Києва йому подарували квартиру.
Зараз він зайнятий тим, що спілкується з фанатами, і роздає автографи. За словами Лазановського вдома його приймали, як героя.
Нагадаємо, що у нього як у переможця шоу Голос є можливість виступити на музичному фестивалі ATLAS WEEKEND.
Як відомо, у фіналі шоу Голос в останньому етапі Сергій Лазановський протистояв Юлії Тимочко, але за результатами голосування, перемогу все ж отримав він.
Всі випуски шоу Голос країни 11 можна подивитися онлайн на сайті 1+1 video.