Сергій Лазановський показав виграну квартиру від 1+1

Сергій Лазановський / 1+1

Сергій Лазановський став переможцем 11 сезону шоу Голос з тренером-дебютантом Надею Дорофєєвою.

Як переможцю, артисту подарували квартиру в одному з київських житлових кварталів.

Лазановський показав в Instagram своє майбутнє затишне гніздечко у Києві.

Виконавець спілкувався з шанувальниками і друзями в сторіз, і показав кадр, на якому зображений каркас будинку, який будується.

Хоч він і вступає у власність нерухомістю, але робити там ремонт і жити йому доведеться тільки після закінчення будівництва і налагодження комунікацій.

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Сергій не назвав, в якому районі Києва йому подарували квартиру.

Зараз він зайнятий тим, що спілкується з фанатами, і роздає автографи. За словами Лазановського вдома його приймали, як героя.

Нагадаємо, що у нього як у переможця шоу Голос є можливість виступити на музичному фестивалі ATLAS WEEKEND.

Як відомо, у фіналі шоу Голос в останньому етапі Сергій Лазановський протистояв Юлії Тимочко, але за результатами голосування, перемогу все ж отримав він.

Всі випуски шоу Голос країни 11 можна подивитися онлайн на сайті 1+1 video.