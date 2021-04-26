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Сергій Лазановський розповів про плани на кар'єру і свій головний страх

Галаджій Олександр

журналіст

26 квітня 2021, 11:34

Переможець проекту Голос країни 2021 Сергій Лазановський емоційно розповів про свій шлях на проекті і озвучив плани на кар'єру.

Сергій Лазановський і Надя Дорофєєва
Сергій Лазановський і Надя Дорофєєва / instagram.com/goloskrainy_official

Переможець 11 сезону шоу Голос країни Сергій Лазановський розповів, що протягом шоу дуже тяжко працював зі своїм тренером Надею Дорофєєвою, і навіть морально був готовий до поразки

В інтерв’ю Главреду Сергій розповів, що вже запланував концертний тур, і не збирається кидати кар’єру співака.

"У мене вже є розписаний концертний тур, є сольні концерти, і ми готуємося вирушати Івано-Франківською областю, тому що люди надто сильно підтримували мене на проекті, і я хочу віддячити усім, хто вболівав за мене. Тому ми будемо робити концертний тур", - зізнався він.

Сергій розповів, що Надя дуже уважний і тренер, він про це дізнавався щораз більше з кожним випуском проекту. Щоразу менше людей залишалося в команді, і більш наполегливо треба було працювати. Останній тиждень перед фіналом був найскладніший.

"Коли залишаєшся один, то часу на тебе все більше і більше. Цей останній тиждень був найбільш важким, я був найближчим із своїм тренером, і зі своїми викладачами вокалу. Ми займалися від понеділка по неділю до початку ефіру. Я настільки звик до них усіх, що мені боляче від того, що ми будемо прощатися. Багато часу мені приділяли, багато з моїм тренером розмовляли, дізналися одне про одного ще більше", - сказав Сергій.

Він був дуже задоволений методикою роботи Дорофєєвої, але не став розкривати технічні секрети.

"Надя неймовірно крутий тренер. Вона дуже круті настанови дає, поки що їх відкривати не буду, а після фіналу побачимо. І вони мотивують – ти розумієш, що шоу закінчується, а життя і творчість повинні продовжуватися далі", - пояснив переможець Голосу країни.

Голос країни 2021 - оголошення результатів 25-04-2021:

Сергій Лазановський зізнався навіть, що у фіналі для нього гірше було погано виступити, ніж не перемогти.

"Я більше боявся погано заспівати. У будь-якому випадку дійти до суперфіналу людині, яку вже виганяли з шоу – це вже є велика перемога. На проект я йшов не за кубком, а за тим, щоб отримати свого глядача, слухача, матеріал, з яким вже можна працювати", - пояснив він.

Нагадаємо, у фіналі шоу Голос в останньому етапі Сергій Лазановський протистояв Юлії Тимочко, але за результатами голосування, перемогу все ж отримав він.

Всі випуски шоу Голос країни 11 можна подивитися онлайн на сайті 1+1 video.

Надя Дорофєєва новини шоу бізнесу Голос Країни 11 сезон онлайн
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