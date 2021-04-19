Дмитро Шепелєв розсекретив ім'я другого сина

Дмитро Шепелєв / instagram.com/dmitryshepelev/

Російський телеведучий Дмитро Шепелєв розкрив ім'я новонародженого сина через місяць після народження.

Молодий батько опублікував в Instagram частину заяви на отримання свідоцтва про народження хлопчика, де йшлося про присвоєння імені.

Велика частина фанатів зраділа, що знаменитий ведучий вибрав таке ім'я дитині, останнім часом воно стало актуальним в Росії, відтоді як почалася мода на старовинні імена.

"Тихон Дмитрович", - написав він

"Прекрасне ім'я))) два братика Платон і Тихон", "Скажу чесно, мені не подобається. Але у всіх смаки різні. Малюкові здоров'я, і щастя", "Дуже красиве ім'я", "Платошка і Тишка! Відмінно", "Дмитрович з маленької літери?",- пишуть в коментарях.

Раніше Дмитро Шепелєв вже показував частково свого новонародженого сина - то ручку на фото, то закручений пелюшки згорток. Шанувальники пари перебувають у захваті і заінтриговані.

Дмитро Шепелєв показав сина / instagram.com/dmitryshepelev/

Нагадаємо, Дмитро Шепелєв став батьком вдруге і показав перше фото з сином.

Шепелєв зізнався, що вони чекають дитину в лютому 2021. Для нього це друга дитина, як і для Тулупової. Але це їх перша спільна дитина.

Як відомо, Дмитро Шепелєв після смерті Жанни Фріске залишився один з маленьким сином Платоном, але зустрівши нове кохання в особі дизайнера Катерини Тулупової ведучий не став затягувати з питанням народження ще однієї дитини.

Дмитро Шепелєв є фігурантом бази Миротворець за свідоме порушення державного кордону України при в'їзді в окупований Росією Крим та участь у пропагандистських заходах російської окупаційної влади.