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Шоу Україна має талант перезапускають до ювілею Незалежності України

19 квітня 2021, 11:32

В Україні вже розпочався кастинг на оновлене шоу Україна має талант, яке показує СТБ.

Україна має талант 2021
Україна має талант 2021 / прес-служба

У 2020 році СТБ запустили новий проект Холостячка, який придбали у творців Холостяка, а до 30-річчя незалежності України телеканал СТБ і група StarLightMedia готують особливий подарунок для всієї країни - новий сезон легендарного проекту Україна має талант. З квітня оголосили про відкриття всеукраїнського кастингу #ямаюталант.

"З початку 2021 року СТБ - лідер росту серед великих телеканалів. До кінця березня ми виросли на 27% відносно минулого року і міцно зміцнилися на лідерських позиціях. А на осінь у нас грандіозні плани - адже це особлива дата для України. СТБ завжди був каналом великих подієвих шоу, які об'єднують у телеекранів всі сім'ї країни, дарують найяскравіші емоції: дивують, смішать, вражають, викликають захоплення. Цієї осені Україна має талант об'єднає країну в гордості за свій народ", - коментує керуючий директор СТБ Людмила Семчук.читайте такожОлександр Еллерт заінтригував фото після чуток про розставання з Мішиною

Це буде особливий, інноваційний сезон. Україна вперше побачить унікальні номери, в яких використані новітні технології. На сцену шоу вийдуть українці, яким аплодує весь світ. Глядачі побачать неймовірні, іноді шокуючі таланти, Легендарні повернення улюблених героїв і нові імена. І разом із зірковим журі оберуть найкращий талант України.

"Українці - неймовірно талановита нація. Хіба не гордість, що імена наших співвітчизників гримлять на весь світ? Ми встановлюємо спортивні рекорди. Підкорюємо кращі оперні, танцювальні, циркові майданчики світу. Створюємо унікальні сценічні технології, які використовують світові зірки. Україна має талант - це легендарне шоу, неодноразово відзначене професійними телевізійними преміями. Це улюблений і самий Народний проект, який восени знову подарує людям справжню атмосферу свята, віри в себе і свою країну", — додала Семчук.

Для участі в шоу організатори пропонують заповнити анкету на офіційному сайті каналі, і дотримуючись інструкцій виконати необхідні завдання.

Прем'єра шоу в ефірі СТБ відбудеться цієї осені. Точна дата виходу Україна має талант поки що не називається, але зазвичай осінній сезон шоу на українському ТБ стартує з вересня.

СТБ новини шоу бізнесу
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