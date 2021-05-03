Скандального репера, який їздив до Криму, помітили в київському ресторані

Помічник голови Держприкордонслужби України Андрій Демченко підтвердив журналістам, що заборона на в'їзд до країни для Басти закінчилася в 2020 році.
3 травня на сторінці Сергія Стерненка у Фейсбуці з'явився пост, що зараз в Україні, в Києві, перебуває російський музикант Василь Вакуленко, відомий як Баста.
Стерненко був обурений тим, що Басту все ж пустили до країну, навіть попри те, що він раніше відвідував окупований Крим та брав участь у заходах, які пропагують його окупацію. Однак відзначимо, що інших підтверджень чи так це, поки що немає.
Варто зауважити, що помічник голови Держприкордонслужби України Андрій Демченко підтвердив журналістам, що заборона на в'їзд в країну для Басти закінчилася в 2020 році.
- Нагадаємо, що російському реперу Басті в 2017 році заборонили в'їзд в Україну через те, що він незаконно відвідував окупований Крим. З 16 вересня 2020 року артиста виключили зі списку осіб, які загрожують нацбезпеці України, так як закінчився термін заборони.
- В останньому своєму інтерв'ю він відмовився відповідати на питання про війну на Донбасі і чий Крим.
Автор: Катерина Трохимчук