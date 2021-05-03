Скандального репера, який їздив до Криму, помітили в київському ресторані

Баста приїхав до Києва / Instagram

3 травня на сторінці Сергія Стерненка у Фейсбуці з'явився пост, що зараз в Україні, в Києві, перебуває російський музикант Василь Вакуленко, відомий як Баста.

Стерненко був обурений тим, що Басту все ж пустили до країну, навіть попри те, що він раніше відвідував окупований Крим та брав участь у заходах, які пропагують його окупацію. Однак відзначимо, що інших підтверджень чи так це, поки що немає.

Варто зауважити, що помічник голови Держприкордонслужби України Андрій Демченко підтвердив журналістам, що заборона на в'їзд в країну для Басти закінчилася в 2020 році.