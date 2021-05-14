Слєпаков обматюкав "доброзичливців" через Путіна

Відомий російський автор пісень і актор жорстко відреагував на звинувачення користувачів Мережі в підтримці нинішнього президента РФ.
Відомий російський актор і автор пісень Семен Слєпаков відповів у своїй звичній віршованій манері відповів хейтерам через звинувачення в підтримці російського президента Володимира Путіна. Вірш на цю тему він опублікував у своєму Instagram.
Вірш він підписав"Доброзичливцям".
"Привіт, я вирішив написати відповідь, всім, хто три місяці сре мені у директ, всім, хто вважає, що я - клеврет Путіна і Кремля", - пише Слєпаков.
У Мережі похвалили актора за відвертість.
"Нарешті Семен усвідомив те, що думає 86% населення країни про цих викривачів...",- написали в Мережі.
- Раніше Главред писав про те, що Семен Слєпаков присвятив вірш ведучій Ксенії Собчак, яка зняла скандальне інтерв'ю з російським маніяком, який тільки вийшов на свободу, який отримав прізвисько Скопинський.
- Слєпаков у своєму уїдливо-іронічним стилі описав, як Собчак вмовляла свого героя на інтерв'ю, і між рядків показав, що все для того, щоб потрапити в топ рейтингу Youtube.
Автор: Катерина Трохимчук