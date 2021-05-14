Слєпаков обматюкав "доброзичливців" через Путіна

Слєпаков написав вірш" доброзичливцям " / instagram.com/slepakovsemyon

Відомий російський актор і автор пісень Семен Слєпаков відповів у своїй звичній віршованій манері відповів хейтерам через звинувачення в підтримці російського президента Володимира Путіна. Вірш на цю тему він опублікував у своєму Instagram.

Вірш він підписав"Доброзичливцям".

"Привіт, я вирішив написати відповідь, всім, хто три місяці сре мені у директ, всім, хто вважає, що я - клеврет Путіна і Кремля", - пише Слєпаков.

У Мережі похвалили актора за відвертість.

"Нарешті Семен усвідомив те, що думає 86% населення країни про цих викривачів...",- написали в Мережі.