Біль та сльози: у Британії пройшов похорон принца Філіпа

Число бажаючих попрощатися з чоловіком королеви Єлизавети II було суворо обмежено у зв'язку з карантином.
Церемонія похорону герцога Единбурзького принца Філіпа пройшла у Віндзорському замку.
На ній присутні лише запрошені члени королівської сім'ї, а також представники родів військ, з якими був пов'язаний герцог.
Число бажаючих попрощатися з чоловіком королеви Єлизавети II було суворо обмежено у зв'язку з карантином.
Процесія розпочалася о 14.45 за місцевим часом. О 15 годині після залпу знарядь кінної артилерії по всій країні пройшла хвилина мовчання.
Королева Єлизавета II прибула окремо від процесії в каплицю святого Георгія, де траурна церемонія завершиться богослужінням.
Труну з тілом герцога Единбурзького буде поміщено в королівський склеп на території Віндзора.
Принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років. У Великобританії був оголошений національний траур.
За рішенням королеви Єлизавети II траур для Королівської сім'ї та двору триватиме ще два тижні.
Похорон принца Філіпа - пряматрансляція
Смерть принца Філіпа - про що раніше писав Главред:
- В останні роки принц Філіп мав проблеми зі здоров'ям. Три роки тому, в квітні 2018 року, він був доставлений в медустанову імені короля Едуарда VII в Лондоні – для проведення операції на стегні.
- У січні 2019 року принц Філіп, будучи за кермом позашляховика, потрапив у ДТП поблизу Сандрінгемського палацу на сході Англії. З перевернутого транспортного засобу чоловік королеви вибрався самостійно, йому допомогли очевидці аварії.
- 9 квітня у віці 99 років помер чоловік британської королеви - принц Філіп. Про це раніше з'явилося повідомлення на сторінці королівської сім'ї в Twitter.