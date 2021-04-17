Біль та сльози: у Британії пройшов похорон принца Філіпа

Похорон принца Філіпа / REUTERS

Церемонія похорону герцога Единбурзького принца Філіпа пройшла у Віндзорському замку.

На ній присутні лише запрошені члени королівської сім'ї, а також представники родів військ, з якими був пов'язаний герцог.

Число бажаючих попрощатися з чоловіком королеви Єлизавети II було суворо обмежено у зв'язку з карантином.

Процесія розпочалася о 14.45 за місцевим часом. О 15 годині після залпу знарядь кінної артилерії по всій країні пройшла хвилина мовчання.

Королева Єлизавета II прибула окремо від процесії в каплицю святого Георгія, де траурна церемонія завершиться богослужінням.

Труну з тілом герцога Единбурзького буде поміщено в королівський склеп на території Віндзора.

Принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років. У Великобританії був оголошений національний траур.

За рішенням королеви Єлизавети II траур для Королівської сім'ї та двору триватиме ще два тижні.

Похорон принца Філіпа - пряматрансляція

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