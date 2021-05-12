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Солістці Go-A стало погано всупереч карантину - вона повідомила про свій стан

12 травня 2021, 19:12

Фронтвумен українського гурту-представниці на Євробаченні 2021 захворіла.

Група Go-A
Група Go-A / facebook.com/eurovision.evrobachennya

Участь України в Євробаченні 2021 раптово опинилася в небезпеці - фронтвумен Катерина Павленко стала себе погано почувати, і репетиція пройде без неї.

Як повідомляє прес-служба суспільного ТБ, яке займається організацією конкурсу в 2021 році, співачка здала тест на Covid-19.

"Катерина Павленко трохи нездужає, тому друга репетиція пройде без солістки групи Go_A. тому згідно з протоколом охорони здоров'я вона зробила тест на ПЛР і зараз відпочиває. Тим часом ми очікуємо результат тесту. Як тільки ми його отримаємо, повернемося до репетицій повним ходом", - йдеться в повідомленні.

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"Ото нада було на тій річці плавати вчора", "Одужання, вся країна з тобою!", "Здоров'я", "Трапитися може з кожним. Якнайшвидшого одужання. Все Буде Добре", "Капець", "Якнайшвидшого одужання", "Здається все ок! Катерина у собі виклала, що начебто все ок", - пишуть в коментарях.

Катерина у своєму Instagram опублікувала сторіс, в якому коротко написала, що вона вже ОК.

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Нагадаємо, що чотири дні тому відбулася перша репетиція групи Go_A на сцені Ahoy Arena в Роттердамі.

Після цього група пару днів гуляла по Роттердаму і зустріла конкурентів.

Перший півфінал Євробачення пройде 18 травня, другий півфінал – 20 травня, а фінал – 22 травня. Україна виступає в першому півфіналі передостанньої по черзі.

новини шоу бізнесу Go-A Євробачення-2021
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