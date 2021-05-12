Солістці Go-A стало погано всупереч карантину - вона повідомила про свій стан

Фронтвумен українського гурту-представниці на Євробаченні 2021 захворіла.
Участь України в Євробаченні 2021 раптово опинилася в небезпеці - фронтвумен Катерина Павленко стала себе погано почувати, і репетиція пройде без неї.
Як повідомляє прес-служба суспільного ТБ, яке займається організацією конкурсу в 2021 році, співачка здала тест на Covid-19.
"Катерина Павленко трохи нездужає, тому друга репетиція пройде без солістки групи Go_A. тому згідно з протоколом охорони здоров'я вона зробила тест на ПЛР і зараз відпочиває. Тим часом ми очікуємо результат тесту. Як тільки ми його отримаємо, повернемося до репетицій повним ходом", - йдеться в повідомленні.
"Ото нада було на тій річці плавати вчора", "Одужання, вся країна з тобою!", "Здоров'я", "Трапитися може з кожним. Якнайшвидшого одужання. Все Буде Добре", "Капець", "Якнайшвидшого одужання", "Здається все ок! Катерина у собі виклала, що начебто все ок", - пишуть в коментарях.
Катерина у своєму Instagram опублікувала сторіс, в якому коротко написала, що вона вже ОК.
Нагадаємо, що чотири дні тому відбулася перша репетиція групи Go_A на сцені Ahoy Arena в Роттердамі.
Після цього група пару днів гуляла по Роттердаму і зустріла конкурентів.
Перший півфінал Євробачення пройде 18 травня, другий півфінал – 20 травня, а фінал – 22 травня. Україна виступає в першому півфіналі передостанньої по черзі.