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Моргенштерн "проштрафився" в Україні та боїться приїздити

20 квітня 2021, 21:15

Репер сказав, що у нашій країні стартують "прикольні штуки".

Репер з РФ стверджує, що боїться їхати в Україну з концертами
Моргенштерн стверджує, що боїться їхати в Україну з концертами / instagram.com/morgen_shtern

Російський репер Моргенштерн (справжнє ім'я – Алішер Валєєв), якому суд заборонив співати пісню музиканта й тамади Олега Лихачова про президента РФ "Володимир Путін – молодець", висловився про Україну.

Виконавець, який мав дати концерти на українській території, в Instagram розмістив відео, у якому сказав, що йому страшно їхати.

За його словами, в Україні починаються "прикольні штуки", концерти знову будуть переноситися. Швидше за все, він мав на увазі погіршення ситуації з поширенням коронавірусу COVID-19.

Артист додав, що йому страшно їхати в нашу країну після історії, яка сталася в Одесі.

"Зараз ми взагалі не поїдемо, тому що там починаються якісь штуки прикольні... І, схоже, знову будуть переноситися концерти, тому що велика частина артистів вже все перенесли. Особливо після історії з Одесою. Мені страшно банально, я не буду брехати. Мені страшно їхати", – сказав репер.

Нагадаємо, на початку грудня 2019 року Моргенштерн виступив в одному з клубів Одеси й нецензурно висловився про жалобу, яку запровадили після пожежі в одеському коледжі, у результаті якої загинули 16 осіб, а понад 30 – постраждали.

Співак спочатку запитав, для кого запроваджено траур, і навіщо він, а потім сам відповів на свої питання: "Для тих, хто помер? Їм пох*й, вони померли".

Раніше стало відомо, що в Україні концерти Моргенштерна були заплановані у червні 2021 року в Запоріжжі та у Харкові. Також на 3 червня у київському Палаці спорту був запланований перший сольний концерт артиста.

  • Довідка. У березні в Україні погіршилася ситуація з поширенням коронавірусу. Пізніше у МОЗ повідомили, що в країні розпочалася третя хвиля захворюваності. Через COVID-19 в нашій країні з 12 березня 2020 року діє карантин.
  • У населених пунктах, в яких складна ситуація, заборонені масові заходи, не працюють розважальні заклади та обмежена робота транспорту.
Володимир Путін Моргенштерн
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