Злата Огневич стала героїнею шоу Холостячка 2021

Холостячка 2021 / СТБ

Увечері 29 квітня до нового випуску шоу Холостяк 11 пройшло ток-шоу "Як вийти заміж", на якому обговорюють гострі питання з випусків, дають голос учасницям, а також спілкуються з психологами, які роз'яснюють важкі моменти.

Новий випуск шоу - незвичайний, тому що творці шоу Холостячка вирішили розкрити всі карти, і показати, хто стане новою головною героїнею другого сезону шоу Холостячка.

"Після грандіозного фіналу першого сезону багато успішних жінок виявили бажання прийти до нас, щоб спробувати побудувати відносини, які з різних причин ще не склалися в їхньому житті. ", - коментує директор студії StarLightProduction Анна Калина.

Злата Огневич / СТБ

"За кілька останніх місяців ми зустрілися майже з усіма найзавиднішими нареченими України! І раді оголосити нашу нову Холостячку", - додала вона.

Холостячка 2021 - Злата Огневич

Співачка Злата Огневич розповіла про те, що перші її відносини закінчилися через ревнощі її молодого чоловіка, який не зміг витримувати її репетиції і поїздки.

Другий її молодий чоловік здавався ідеальним, і вони вже почали зустрічатися, але він почав її хейтити, вказувати на "складочки", і навіть припиняв відносини.

Злата Огневич не в стосунках вже рік.

"У наступних відносинах я не хочу розчинятися, а хочу розвиватися з чоловіком. Хочу, щоб були такі прості речі, як любов до дітей і любов до сім'ї. Я йду на холостячку, щоб знайти чоловіка своєї мрії", - сказала вона.

Нагадаємо, Холостячка - це українська адаптація формату The Bachelorette. Це проект, в якому своє кохання обирає жінка, і він став головною телевізійною подією в Україні. Перша українська Холостячка Ксенія Мішина у фіналі обрала автора студії Квартал 95 Олександра Еллерта. Пара продовжує будувати відносини і після проекту.