Стало відомо, після кого виступає Україна на Євробаченні 2021

Організатори Євробачення в 2021 встановили порядок виступу країн-учасниць в першому і другому півфіналах музичного конкурсу, який пройде в Роттердамі.
Вранці 30 березня EBU визначилися з тим, хто за ким виступатиме в першому і другому півфіналах Євробачення 2021.
Україна, яка виступає в одній групі з Росією, виступатиме майже в самому кінці - після нас тільки Мальта.
Першою виступатиме Литва, потім Словенія, Росія, Швеція і п'ятою - Австрія.
У першу десятку також увійшли Македонія, Ірландія, Кіпр, Норвегія і Хорватія.
Перед Україною Бельгія, Ізраїль, Румунія та Азербайджан.
У другому півфіналі виступає 17 країн - баланс нерівний, тому що в останній момент з Євробачення була дискваліфікована Білорусь.
Євробачення 2021 - як і коли пройде конкурс
- Україну на Євробаченні 2021 представить група Go_A. Згідно з жеребкуванням, група с піснею Шум виступить в першому півфіналі.
- Євробачення відбудеться в травні 2021 року в Нідерландах: перший півфінал пройде 18 травня, другий півфінал – 20 травня, а фінал – 22 травня.
- Організатори Євробачення визначилися з типом проведення заходу в умовах карантину.
Автор: Олександр Галаджій