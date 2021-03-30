Стало відомо, після кого виступає Україна на Євробаченні 2021

Євробачення 2021 / www.ebu.ch

Вранці 30 березня EBU визначилися з тим, хто за ким виступатиме в першому і другому півфіналах Євробачення 2021.

Україна, яка виступає в одній групі з Росією, виступатиме майже в самому кінці - після нас тільки Мальта.

Першою виступатиме Литва, потім Словенія, Росія, Швеція і п'ятою - Австрія.

У першу десятку також увійшли Македонія, Ірландія, Кіпр, Норвегія і Хорватія.

Перед Україною Бельгія, Ізраїль, Румунія та Азербайджан.

У другому півфіналі виступає 17 країн - баланс нерівний, тому що в останній момент з Євробачення була дискваліфікована Білорусь.

Євробачення 2021 - як і коли пройде конкурс