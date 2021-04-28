СТБ продовжив Холостячку на 2 сезон і розкрив подробиці шоу

Холостячка 2021 / СТБ

Творці шоу Холостячка готові представити героїню нового 2 сезону проекту, і розповісти подробиці про зйомки і правила проекту.

Як повідомляє прес-служба СТБ, вже 29 квітня напередодні нового випуску 11 сезону Холостяка, фанати дізнаються ім'я Холостячки 2021.

"Вже в цей четвер телеканал СТБ оголосить ім'я головної героїні другого сезону", - йдеться в повідомленні.

Після грандіозного успіху першого сезону романтичного реаліті Холостячка глядачі довго обговорювали, хто буде наступною щасливицею, і масово пропонували прийняти цю роль телеведучій Лесі Нікітюк.

"Після грандіозного фіналу першого сезону чимало успішних жінок виявили бажання прийти до нас, щоб спробувати побудувати відносини, які з різних причин ще не склалися в їхньому житті. За кілька останніх місяців ми зустрілися майже з усіма найбажанішими нареченими України! І раді оголосити нашу нову Холостячку", - коментує директор студії StarLightProduction Анна Калина.

Телеканал СТБ оголосив, що офіційно починає роботу над другим сезоном проекту.

В ефірі ток-шоу Як вийти заміж о 19:00 буде Розсекречена головна інтрига - ім'я нової Холостячки, яка цієї осені обиратиме любов на СТБ.

Як відомо, всі випуски шоу Холостяк і Холостячка виходять по п'ятницях на СТБ о 19-00. По четвергах йде ток-шоу Як вийти заміж, де обговорюють актуальні проблеми шоу.

Нагадаємо, Ксенія Мішина і Олександр Еллерт разом з фіналу шоу Холостячка, де виграв сценарист Кварталу 95.

Нагадаємо, що в грудні 2020 року у великому інтерв'ю Мішина і Еллерт розповіли, до якого весілля вони готуються.