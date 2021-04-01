Світлана Лобода підхопила коронавірус і скасувала свої концерти

Світлана Лобода / Instagram

Відома співачка Світлана Лобода зізналася, що захворіла на коронавірус, і хворіє близько 5 днів.

Світлана Лобода в Instagram попередила про скасування своїх концертів через коронавірус.

"Мені дуже і дуже шкода, але ми змушені перенести наш концертв Барвиха Luxury Villageна 16 квітня. На жаль, вірус не щадить нікого і, навіть роблячи безпрецедентні заходи безпеки, я опинилася в числі хворих. Я прийняла єдино можливе рішення в даній ситуації - перенести концертна 16 квітня. Бережіть себе і своїх близьких до швидкої зустрічі! Ваша LO", - пише вона.

Світлана Лобода - симптоми коронавірусу

Як повідомляє співачка, вона відчула нездужання близько п'яти днів тому.

Коронавірус у неї проявився як застуда з температурою.

Перший тест на COVID-19 1 квітня показав позитивний результат.

Співачка пообіцяла шанувальникам, що всі квитки на скасовані концерти будуть дійсні і після перенесення.

Нагадаємо, що днями реперша alyona alyona зізналася, що захворіла на коронавірус. Співачка розповіла, що хвороба у неї почалася як гайморит.