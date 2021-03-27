TamerlanAlena презентували новий кліп на свій хіт свята вода

Новий кліп свята вода / TamerlanAlena кадр з кліпу

Артисти TamerlanAlena випустили кліп свята вода на музичних майданчиках країни.

Як повідомляють самі творці, вийшла розповідь у вигляді короткометражного фільму, в якому показані три сюжетні лінії життєвих злетів і падінь, знайомі кожному з нас.

"Бувають моменти, коли всі проблеми накопичуються разом і життя підставляє нам підніжки, - розповів дует TamerlanAlena. - Після таких падінь обов'язково відбувається той самий чарівний момент оновлення і перезавантаження, і ми з новими силами продовжуємо підкорювати свої цілі і вершини, піднімаємося і йдемо далі".

TamerlanAlena / прес-служба

Назва роботи - "Свята вода" - повністю уособлює події в кліпі - в процесі зйомок на TamerlanAlena було вилито більше 200 літрів води з розпилювача, конструкцію для якого команда створювала спеціально в студії.

"Вода, чи то сльоза чи дощ, є символом очищення. Святою водою ми, як би змиваємо весь груз і негатив, трансформуючи його в позитивний результат. Всі проблеми на роботі, у творчості, або у відносинах налагоджуються, і ми готові до нових звершень", - вважають співаки.

TamerlanAlena / прес-служба

Кліп був знятий у двох містах-мільйонниках України - Києві та Харкові. Режисером відеороботи виступив Олексій Островой, а ідея народилася у пари під час відпочинку в Дубаї. Спеціально для кліпу була запрошена художниця, яка в реальному часі малювала обкладинку треку на полотні, розміром 3 на 4 метри.

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