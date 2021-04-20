Телеведуча 1+1 без ліфчика вийшла на сцену в шикарному образі

Ведуча проекту ЖВЛ, зірка Кварталу 95 Віра Кекелія показала елегантний і жіночний образ в новій фотосесії.
Співачка, актриса і телеведуча Віра Кекелія вийшла на сцену шоу Квартал 95, де показала свої жіночі лінії тіла у відвертій і сексуальній сукні.
Віра Кекелія без ліфчика одягла тонку облягаючу сукню. Кекелія в Instagram опублікувала з нового випуску Вечірнього кварталу, де вона виходила співати разом зі своїми подругами і зірковими друзями.
Вона вказала, що образ був для виконання пісні "Чому" в оригінальній інтерпретації.
На фото, які вона опублікувала, співачка без ліфчика продемонструвала голу спину у відкритій сукні, покрутившись перед дзеркалом, і прикривши руки довгими чорними оксамитовими рукавичками.
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Автор: Олександр Галаджій