Телеведуча 1+1 без ліфчика вийшла на сцену в шикарному образі

Віра Кекелія / instagram.com/kekeliavera/

Співачка, актриса і телеведуча Віра Кекелія вийшла на сцену шоу Квартал 95, де показала свої жіночі лінії тіла у відвертій і сексуальній сукні.

Віра Кекелія без ліфчика одягла тонку облягаючу сукню. Кекелія в Instagram опублікувала з нового випуску Вечірнього кварталу, де вона виходила співати разом зі своїми подругами і зірковими друзями.

Вона вказала, що образ був для виконання пісні "Чому" в оригінальній інтерпретації.

На фото, які вона опублікувала, співачка без ліфчика продемонструвала голу спину у відкритій сукні, покрутившись перед дзеркалом, і прикривши руки довгими чорними оксамитовими рукавичками.

Віра Кекелія / instagram.com/kekeliavera/

Віра Кекелія / instagram.com/kekeliavera/

Віра Кекелія / instagram.com/kekeliavera/

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