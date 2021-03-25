Тіма Білоруських визнав свою провину у справі з наркотиками

Співак Тіма Білоруських ще спочатку 2021 року попався в клубі з 2 кг наркотиків. Після трьох місяців слідства музикант визнав свою провину.
Тіма Білоруських зізнався у справі по зберіганню і вживанню наркотиків, яку проти нього відкрили Білорусі більше 3 місяців тому.
Як повідомляє телеграм-канал Mash, Тіма Білоруських розповів про спільника.
Спільник заарештований, а співак визнав свою провину. За даними білоруської прокуратури, друзі закуповувалися в даркнеті гашишом, а в день затримання курили його в ігровому клубі в Мінську.
При обшуку у хлопців дійсно знайшли ще й 0,0375 грам амфетаміну. Білоруських відпустили під заставу, а спільник відправлений в СІЗО. Обидва чекають суду, кожному загрожує до 5 років.
Хто такий Тіма Білоруських
Тіма Білоруських - білоруський співак і автор пісень. Сольну кар'єру почав в 2017 році. Здобув популярність в 2018 році з піснею Мокрі кроси, за яку отримає премію ЖАРА Music Awards в номінації Хіт року. Потім вийшла пісня Незабудка, яка теж стала хітом.
Як раніше повідомляв головред, Тіма Білоруських заперечував свою причетність до справи з наркотиками, заявив, що все це-фейк.
Тим не менш, білоруським ЗМІ ще в січні 2021 року розіслали докази затримання Тіми Білоруських.
Відносно артиста порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 328 Кримінального кодексу Білорусі.