Тіма Білоруських у суді розповів про експерименти з наркотиками

Тіма Білоруських / instagram.com/timabelorusskih/

Почався суд у справі Тіми Білоруських, затриманого з більш ніж 2 кг гашишу в клубі. У Мінську на засіданні, Виконавець зізнався, що вже багато років як пристрастився до різних видів наркотиків.

Як повідомляє телеграм-канал Mash, Тіма Білоруських зізнався в суді, що балується наркотиками з 16 років.

Співак курив гашиш ще до того, як став відомий, а з приходом популярності і грошей перейшов на кокаїн.

Як він пояснив, в день затримання відправився з другом за закладкою, але наркоторговці обдурили і підсунули амфетамін.

В результаті хлопці вирішили піти в ігровий клуб, взяти 2-3 грами трави. Встигли заплатити половину, а випробувати не встигли, так як біля входу їх "накрили" поліцейські.

Зараз Тіма Білоруських звинувачується в незаконному обігу наркотиків.

Як відомо, після того, як співак визнав свою провину, його відпустили під заставу.

Наразі виконавцю загрожує до п'яти років позбавлення волі.