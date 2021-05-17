Тіна Кароль інтригуюче висловилася про стосунки з Даном Баланом

Тіна Кароль / Світське життя

В Україні вже не один рік фанати обговорюють те, що між Тіною Кароль і Даном Баланом є близькість. Їх версії різняться діапазоном - від дружби до любові і пристрасті. Причиною цьому стала Іскра, яку помітили на шоу Голос країни. Але виконавці ніколи не коментували характер своїх відносин, що сприяло зростанню "шипперства" і створення образу "ДанТіни". На тлі недавніх висловлювань продюсера 1+1, Балан і Кароль порушили мовчанку.

Співачка в сторіз опублікувала спільне фото з Даном Баланом і звернулася до фанатів.

"Хіба флірт називають обманом? Це гра напівтіней романтики. Нав'язати любов неможливо. Ми були щирі і це наша історія. Як буде далі - Це наш secret paradise!", - зазначила співачка.читайте такожДан Балан розповів, що насправді було між ним і Тіною Кароль на Голосі країни

Як відомо, нещодавно у виступі, креативний продюсер 1+1 Володимир Завадюк сказав, що стосунки були синтетичними. Після цього з'явилася нова інформація про лавсторі Тіни Кароль і Балана.

Керівник великих проектів 1+1 детально пояснив, що було між артистами, і про що він говорив у своєму виступі.

Дан Балан вперше прийшов на шоу Голос країни в 2019 році і його підопічний виграв проект.

Всі випуски шоу Голос країни 11 можна подивитися онлайн на сайті 1 + 1 video.