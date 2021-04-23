Тіна Кароль посвітила грудьми в одному халатику у зухвалому кліпі Красиво

Тіна Кароль / кадр з кліпу Красиво

Тренер шоу Голос, багаторазова переможниця шоу, Тіна Кароль представила чергову пісню зі свого альбому Красиво, який повністю поміняв її образ.

Тіна Кароль записала третій кліп з ізраїльським режисером інді Хайтом, який вже показав свої таланти в кліпах Хороший хлопець і Скандал, і про який вона так тепло відгукувалася.

"Зведу тебе з розуму Красиво прем'єрою на Youtube", - написала Тіна в своєму Instagram і показала уривок з кліпу.

У новому відео Тіна Кароль чесно виконує обіцянку - він знятий в концертному лайв-стилі зі сценою, музикантами, і поїздкою на кабріолеті на захід у фіналі.

Тіна Кароль в кліпі Красиво / кадр з відео

Але образ Тіни цього разу 100% вразив всіх в саме серце. Під танцювальну музику співачка виконує пісню і танцює в одному тільки довгому халатику, розкритому на грудях.

Зухвалий образ і танці Тіни дозволяють переконатися, що під нарядом нічого немає, а щаслива співачка сміється і час від часу поправляє злітаючий від танців наряд.

"Мама-кішка увірвалася в будівлю", "Пожежа", "Сильно красива", "Круто, life навіть крутіше ніж в альбомі", "Вже звела", "Бомба", "Десь там втрачає дар мови Дан", "Кайфова", "Неймовірна", "Занадто шикарна", - пишуть в коментарях.

Раніше Тіна Кароль випустила кліп Хороший хлопець, де вона всю пісню танцює в масці і чоловічому вбранні.