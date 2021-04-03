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Тіна Кароль представила новий альбом Красиво і змінила сценічний образ

3 квітня 2021, 03:13

Тіна Кароль вразила шанувальників зміною образу і новим антуражем у своїх піснях.

Тіна Кароль
Тіна Кароль / Instagram

Співачка Тіна Кароль похвалилася приголомшливим образом, який оновила разом з альбомом в промо, яке випустила 2 квітня.

У проморолику до альбому зірка постала перед камерою в спокусливій білій сукні і туфлях на високих підборах.

Волосся зібрала в хвіст ззаду, залишивши лише кілька пасом, які спадали на обличчя. Тіна мало не вперше відмовилася від червоної помади, з якою з'являлася на всіх публічних заходах після смерті чоловіка.

У новому альбомі буде 7 пісень в танцювальному стилі, які розповідають про любов, жіночу силу і радість до життя.

"Довгоочікувана прем'єра! Насолоджуйтесь альбомом "Красиво". Спасибі всім і кожному, що надихали мене. Величезне спасибі команді за красиву реалізацію", - прокоментувала прем'єру Тіна.

Тіна Кароль - альбом Красиво - промо:

"З прем'єрою, наша любов, яка зносить нам дах!", "З прем'єрою, люблю вас! Казахстан з вами!", "Альбом бомба - "це любов яка зносить нам дах". З прем'єрою наша Своя", "Тіна вітаю з прем'єрою!!! Це неймовірно, нове і незвичайне, це вогонь, гармата, розрив. Люблю наша своя", - пишуть їй шанувальники в коментарях.

Нагадаємо, що в день прем'єри пісні Скандал з нового альбому Тіна Кароль зізналася, то попереду новий альбом, і що в ньому вона повністю змінила образ, а пісні вийшли зовсім на іншу тематику і в іншому стилі.

Новий альбом Тіни Кароль вже доступний для прослуховування на всіх музичних майданчиках.

Тіна Кароль новини шоу бізнесу
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