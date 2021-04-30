Тіна Кароль відповіла на особисте питання про чоловіків і стосунки

Тіна Кароль / кадр з інтерв'ю

Українська співачка Тіна Кароль випустила новий альбом Красиво, і покинула шоу Голос країни, а тепер відверто відповіла на питання про своє життя.

Колишня тренер шоу Голос країни Тіна Кароль вийшла випити кави з ведучим Славою Дьоміним і відповіла йому на "експрес-опитування" для Люкс ФМ.

Тіна Кароль зізналася, що у неї є чоловік, як той, про якого вона співає у своєму кліпі Хороший хлопець, але не стала відповідати, яке місце в її житті займає секс.

Вона зізналася, на що в першу чергу звертає увагу при знайомстві: "На охайність. Це взуття, руки. Це все".

Також Слава запитав у Тіни, що їй подобається в чоловіках.

"Він або подобається, або ні.",- сказала вона, і додала, що ведучий також дуже гарний.

При цьому Тіна Кароль зізналася, що люди через чутки поширюють про неї різноманітну неправду.

Тіна Кароль / Instagram

"Кожен слух просто фонтанує небилицями. І навіщо їх розвінчувати. Прямо колекція ціла. І я проти цього, я не бачу в цьому сенсу, а також не розумію навіщо це робити (розпускати слухи - ред)", - сказала вона.

При цьому Тіна зазначила в кінці інтерв'ю, що саундтрек її життя поки що не написаний.

Нагадаємо, перед фіналом шоу Голос країни вийшло інтерв'ю з Тіною Кароль, в якому вона сказала, що колись думала про завершення кар'єри співачки.