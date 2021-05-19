УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Тіна Кароль з сином зворушливо підтримали Go-A на Євробаченні

19 травня 2021, 12:30

У Роттердамі 18 травня пройшов перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2021, і Тіна Кароль записала відео на підтримку України.

Тіна Кароль
Тіна Кароль / Instagram

Українські зірки напередодні півфіналу Євробачення 2021 закликали своїх фанатів з інших країн підтримувати Україну, і робили пости і відео в на підтримку Go-A.

Знаменита співачка Тіна Кароль, яка і сама в 2006 році представляла Україну, записала зворушливий ролик на підтримку групи Go-A на Євробаченні-2021.

Співачка постала в кадрі з сином Веніаміном на тлі будівлі з гербом України у Великобританії. Ймовірно, після моря, вони вирушили до Великобританії, де навчається Веніамін.

"Підтримуємо наших на Євробаченні! Go-a, вперед!",- каже Кароль у ролику в сторіз.

читайте такожЕксперт пояснила, чим Go-A підкорили глядачів Євробачення 2021

Група Go-A викликала фурор своїм виступом, і пройшла у фінал конкурсу. Відео з виступом групи стрімко набирає перегляди, а фанати Євробачення з різних країн пишуть про захоплення від української пісні, яку із задоволенням перекладають на рідні мови.

Другий півфінал Євробачення пройде 20 травня в Роттердамі. Дивитися його можна буде на СТБ і суспільному каналах. Go-A готуються до виступу у фіналі 22 травня.

Нагадаємо, що після 11 сезону шоу Голос країни Тіна Кароль пішла з проекту, але вона залишилася рекордсменкою за кількістю переможців шоу.

Подивитися всі сезони шоу Голос країни з Тіною Кароль можна онлайн на сайті 1+1 video.

Тіна Кароль новини шоу бізнесу Go-A Євробачення-2021
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Гороскоп на 16 травня 2021 для всіх знаків Зодіаку: над ким навис програшГороскоп на 16 травня 2021 для всіх знаків Зодіаку: над ким навис програш Що стоїть за наїздом Зеленського на КличкаЩо стоїть за наїздом Зеленського на Кличка Пекельна 30-градусна спека і грози: прогноз погоди на понеділокПекельна 30-градусна спека і грози: прогноз погоди на понеділок Діабет 2 типу: названо невідомий фактор ризику, пов'язаний зі сномДіабет 2 типу: названо невідомий фактор ризику, пов'язаний зі сном Економічна катастрофа: піраміда з боргових зобов'язань України впаде, а за нею і курс гривніЕкономічна катастрофа: піраміда з боргових зобов'язань України впаде, а за нею і курс гривні

Останні новини

11:03
Рак легенів: ця ознака на шкірі попереджає про ризик
11:01
Рада призначила Ляшка новим міністром охорони здоров'я Відео
10:50
"Пристрасть і грайливість": Настя Каменських здивувала сексуальною фігурою в яскравому купальнику
10:22
Полум'я і стовп чорного диму: з'явилося відео падіння військового Як-130 в Білорусі Відео
10:20
Гороскоп на завтра 21 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: легкі гроші, любовна пруха, захист від Місяця Відео
Реклама
10:15
Україна впала в рейтингу Євробачення перед другим півфіналом
10:04
Байден і Путін отримають документи: Лавров розкрив деталі домовленостей з Блінкеном Відео
09:51
Подачка Путіну: навіщо в США захотіли скасувати санкції проти Північного потоку-2 Погляд
09:44
Сьогодні Зеленський проведе велику пресконференцію: онлайн-трансляція Відео
09:43
Твій день на 1+1 - назвали імена всіх 6 ведучих і секретної зірки
09:36
"Умка" і "Лаша Сван" в кайданках: копи пов'язали найавторитетніших "злодіїв у законі" Відео
09:28
У кожній області з'явиться "спортивний магніт" для великих змагань – Тимошенко
09:15
Експерт пояснив, що є основою економіки України
09:05
Британці назвали сири, які небезпечні і корисні для здоров'я Відео
09:00
Аналітик сказав, чим мають супроводжуватися дискусії про деолігархізацію
09:00
Українці ризикують загинути на чужій війні за інтереси Заходу – екс-міністр Суслов
08:35
Блінкін зробив заяву про терміни і місце зустрічі Байдена і Путіна Відео
08:25
Знамениті об'єкти України, Європи та США були побудовані з української сталі – Метінвест
08:20
Коронавірус в Україні 20 травня: понад 5 тисяч нових хворих і дві сотні жертв Відео
07:54
Гороскоп на 20 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: грошовий влив та любовна заборона Відео
Реклама
07:45
Названо 10 продуктів, які не можна зберігати в холодильнику Відео
07:35
"Подарунок Путіну": стало відомо, хто потрапить під санкції через Північний потік-2 Відео
07:08
Чи зможе Україна прикритися від Росії "Залізним куполом" Погляд
06:59
"Ідеальна": Даша Астаф'єва топлес показала груди в чорно-білій фотосесії
06:50
На зустрічі з Лавровим Блінкен порушив питання України: про що йшлося Відео
06:30
Привітання на День банківського працівника та картинки з Днем банкіра Фото Відео
06:14
Експерт назвав ще гіршу небезпеку для України, ніж Північний потік-2 Відео
06:05
Як позбутися від дратівливих спливаючих вікон у нижньому правому куті екрана
05:31
В Україні підвищать пенсії: у кого зростуть виплати з 1 липня Відео
05:10
Повне затемнення Місяця в травні 2021 року: загрози, і що не можна робити
04:33
Гордон оцінив сценарій втечі Медведчука і пояснив плани Путіна Відео
03:51
Експерт пояснив, чи приживеться накопичувальна пенсійна система в Україні Відео
03:02
"Пил доріг і вітру свист": добірка найкращих ігор про байкерів на ПК Відео
02:24
Учені заявили про створення першої вакцини від COVID-19 рослинного походження Відео
02:16
Португальська модель Victoria's Secret звабливо засвітила ідеальні форми
00:55
З Днем вишиванки 2021: картинки, гіф і привітання яскраві Відео
00:21
Дієтологи заявили про підступну небезпеку гречки Відео
00:19
Євробачення 2021 - коли і де дивитися онлайн другий півфінал
19 травня, середа
23:50
Байден розкрив несподівані подробиці розмови з Путіним Відео
23:08
Ще одна країна офіційно зобов'язалася підтримати вступ України до ЄС Відео
Реклама
23:00
Повний місяць у травні 2021: коли Місяць округлиться, і як змінити своє життя Відео
22:59
Путінська Росія має намір видобувати український газ біля Криму Відео
22:30
Комітет схвалив важливе рішення щодо міністра інфраструктури Відео
22:03
Синоптики розповіли, коли в Україні різко зміниться погода Відео
21:46
ВООЗ оцінила можливість появи нових штамів COVID-19 Відео
21:46
Американські жінки назвали чотири техніки, якими вони користуються для посилення оргазму Відео
21:43
Прикмети і забобони: яке дерево категорично не можна садити біля будинку Відео
21:31
У моду на літо 2021 вриваються неймовірні солом'яні сумки Фото Відео
21:18
У Вінниці п'яний водій з розбитим обличчям повзав навколішки Відео
21:06
Стало відомо, скільки нардепи витрачають на їжу щомісяця Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти