Тіна Кароль з сином зворушливо підтримали Go-A на Євробаченні

Тіна Кароль / Instagram

Українські зірки напередодні півфіналу Євробачення 2021 закликали своїх фанатів з інших країн підтримувати Україну, і робили пости і відео в на підтримку Go-A.

Знаменита співачка Тіна Кароль, яка і сама в 2006 році представляла Україну, записала зворушливий ролик на підтримку групи Go-A на Євробаченні-2021.

Співачка постала в кадрі з сином Веніаміном на тлі будівлі з гербом України у Великобританії. Ймовірно, після моря, вони вирушили до Великобританії, де навчається Веніамін.

"Підтримуємо наших на Євробаченні! Go-a, вперед!",- каже Кароль у ролику в сторіз.

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Група Go-A викликала фурор своїм виступом, і пройшла у фінал конкурсу. Відео з виступом групи стрімко набирає перегляди, а фанати Євробачення з різних країн пишуть про захоплення від української пісні, яку із задоволенням перекладають на рідні мови.

Другий півфінал Євробачення пройде 20 травня в Роттердамі. Дивитися його можна буде на СТБ і суспільному каналах. Go-A готуються до виступу у фіналі 22 травня.

Нагадаємо, що після 11 сезону шоу Голос країни Тіна Кароль пішла з проекту, але вона залишилася рекордсменкою за кількістю переможців шоу.

Подивитися всі сезони шоу Голос країни з Тіною Кароль можна онлайн на сайті 1+1 video.