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Тіна Кароль розповіла про загадкові плани щодо дітей

21 травня 2021, 14:06

Українська співачка Тіна Кароль схвилювала фанатів грайливим зауваженням.

Тіна Кароль
Тіна Кароль / instagram.com/tina_karol/

Екс-тренер шоу Голос, ведуча Танців з зірками Тіна Кароль насолоджується вільним часом з сином у Великобританії, де співачка була нещодавно помічена.

Дівчина продовжує записувати зворушливі відео і показувати фото з сином Веніаміном, і на новому кадрі, який вона додала в сторіз, Тіна грайливо розповіла, що хоче ще дітей - сина вона вже майже виростила.

"Мій пташеня вже вище мене! Потрібні ще пташенята", - підписала вона кадр.

Тіна Кароль і Веніамін позують в домашньому, мило посміхаючись і створюючи враження домашньої ідилії і затишку.

Шанувальники Тіни відразу ж підхопили її слова, і в своїх спільнотах почали обговорення.читайте такожТіна Кароль відповіла на особисте запитання про чоловіків і стосунки

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"Всією Фантіною мріємо, щоб з'явився ще пташеня", "Потрібні звичайно", "Тіночці потрібна дівчинка", "Тіна що ти з нами робиш? Ти звела всіх з розуму, пташенята потрібні? Цікаво, натяк зрозумілий", "Натяк зрозумілий і прийнятий", "Коли Веня посміхається він дуже схожий на Тіночку", "Щастя любить тишу, Це твоя особиста справа, вони тобі потрібні, але ніяк не нам", - пишуть свої коментарі для Тіни Кароль її фанати на Instagram-сторінці fantina.

Нагадаємо, що після 11 сезону шоу Голос країни Тіна Кароль пішла з проекту, але вона залишилася рекордсменкою за кількістю переможців шоу.

Подивитися всі сезони шоу Голос країни з Тіною Кароль можна онлайн на сайті 1+1 video.

Тіна Кароль новини шоу бізнесу
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