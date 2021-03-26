Трагічно загинув знаменитий радянський рок-музикант

Олександр Липницький / кадр з ДФ Тетяна Окуневська. Гойдалки долі

У Росії помер засновник російської рок-групи "Звуки Му" Олександр Липницький.

Як повідомив у Facebook музичний критик Артемій Троїцький, Олександр Липницький потонув у Москві-річці.

"Загинув Саша Липницький. Потонув, катаючись на лижах по Москві-річці на Ніколиній горі. Його всі любили. Абсолютно непоправна втрата", - написав він.

Як повідомили його родичі у закритій публікації в Facebook, Липницький потонув у Москві-річці біля селища Ніколіна гора, намагаючись перейти її на лижах по льоду.

Олександр Липницький - біографія і творчість

"Саші Липницькому було 68 років. Я б сказав, що він був одним із стовпів Московського музичного світського підпільного життя протягом багатьох десятиліть: 70-ті, 80-ті, 90-ті, нульові роки. Він був відомий, по-перше, як музикант, зокрема грав з Петром Мамоновим в групі Звуки Му: був там бас-гітаристом і за сумісництвом менеджером; потім у нього був проект відгомону Му з низкою відомих музикантів", - розповів про музиканта музичний критик Артемій Троїцький виданню Ехо Москва.

Олександр Липницький народився в 1952 році. Він закінчив МДУ за спеціальністю Журналістика, з 1975 року видавався в радянській пресі як фахівець з джазу.

З Борисом Гребенщиковим та іншими учасниками групи Акваріум він познайомився в 1980, і почав гастролювати з ними.

Липницький активно спілкувався і підтримував музикантів ленінградських рок-груп. Групу Звуки Му він заснував в 1983 році-з Петром Мамоновим і Олексієм Бортничуком. У групі він був бас - гітаристом.

Олександр Липницький зняв і прийняв участь в зйомках низки фільмів.

Олександр Липницький режисер

2006 - 40: 0 на користь БГ (д / ф)

1984-1989 - Віктор Цой: Сонячні дні (д /ф)

Олександр Липницький сценарист

2005 - Олександр Башлачев. Смертельний політ. (д/ф)

Також він знявся в інших фільмах.