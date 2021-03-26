Трагічно загинув знаменитий радянський рок-музикант

Рок-музикант Олександр Липницький помер на 69-му році життя за трагічних обставин.
У Росії помер засновник російської рок-групи "Звуки Му" Олександр Липницький.
Як повідомив у Facebook музичний критик Артемій Троїцький, Олександр Липницький потонув у Москві-річці.
"Загинув Саша Липницький. Потонув, катаючись на лижах по Москві-річці на Ніколиній горі. Його всі любили. Абсолютно непоправна втрата", - написав він.
Як повідомили його родичі у закритій публікації в Facebook, Липницький потонув у Москві-річці біля селища Ніколіна гора, намагаючись перейти її на лижах по льоду.
Олександр Липницький - біографія і творчість
"Саші Липницькому було 68 років. Я б сказав, що він був одним із стовпів Московського музичного світського підпільного життя протягом багатьох десятиліть: 70-ті, 80-ті, 90-ті, нульові роки. Він був відомий, по-перше, як музикант, зокрема грав з Петром Мамоновим в групі Звуки Му: був там бас-гітаристом і за сумісництвом менеджером; потім у нього був проект відгомону Му з низкою відомих музикантів", - розповів про музиканта музичний критик Артемій Троїцький виданню Ехо Москва.
Олександр Липницький народився в 1952 році. Він закінчив МДУ за спеціальністю Журналістика, з 1975 року видавався в радянській пресі як фахівець з джазу.
З Борисом Гребенщиковим та іншими учасниками групи Акваріум він познайомився в 1980, і почав гастролювати з ними.
Липницький активно спілкувався і підтримував музикантів ленінградських рок-груп. Групу Звуки Му він заснував в 1983 році-з Петром Мамоновим і Олексієм Бортничуком. У групі він був бас - гітаристом.
Олександр Липницький зняв і прийняв участь в зйомках низки фільмів.
Олександр Липницький режисер
- 2006 - 40: 0 на користь БГ (д / ф)
- 1984-1989 - Віктор Цой: Сонячні дні (д /ф)
Олександр Липницький сценарист
- 2005 - Олександр Башлачев. Смертельний політ. (д/ф)
Також він знявся в інших фільмах.
- 1981- Тбілісі-80 | Радянський рок (Фінляндія, д / ф);
- 1988 - Серп і гітара | From Russia with rock | Sirppi ja kitara (Фінляндія, д/ф);
- 2005 - Олександр Башлачев. Смертельний політ. (д/ф);
- 2005 - Віктор Цой;
- 2005 - Майк Науменко;
- 2005-2006 - Як йшли кумири (д/ф);
- 2006 - Сергій Курехін;
- 2008 - Жива історія (д/ф);
- 2008 - Російський рок;
- 2010 - Тетяна Окуневська. Гойдалки долі (д/ф);
- 2011- Петро Мамонов. Чорним по білому (д/ф);