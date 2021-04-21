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У Вєрки Сердючки вперше озвучили діагноз артиста

21 квітня 2021, 10:42

Представники Андрія Данилка після інтерв'ю його приятеля відповіли на шум, що піднявся в пресі і соцмережах.

Андрій Данилко
Андрій Данилко / СТБ

Українського артиста Андрія Данилка кілька років підозрюють у тому, що він приховує важку хворобу. Сам артист і його представники заперечують чутки, а деякі артисти або продюсери іноді підігрівають цей слух.

У недавньому інтерв'ю каналу Україна музичний продюсер, журі Нацвідбору на Євробачення Юрій Нікітін підтвердив чутки про важке захворювання Андрія Данилка. Однак, після того, як звістку про це підхопили ЗМІ та соцмережі, на офіційній сторінці Данилка в Instagram послідувала відповідь його менеджменту.

"Хлопці, ви що, з розуму посходили? Андрій Данилко поправляє свої проблеми зі сном. Налагоджує циркадні ритми. Все інше - норм", - відповіли вони на чутки про те, на що хворіє Вєрка Сердючка.

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Нагадаємо, що Юрій Нікітін в шоу Зірковий шлях, сказав, що все набагато серйозніше, ніж могло здатися.

"Хочу сказати, що в порівнянні з тими депресіями, які у нього були після 2007 року, це він вже знаходиться в прекрасній формі. Тому що досить довгий час він зовсім не міг творити, генерувати, нічого не міг робити, виступати. Нічого", - стверджує він.

Проте, у коментарях до посту шанувальники Данилко згадали про образу росіян на Сердючку.

"Так Московська преса пише - стар хіт - стаття - що Данилко невиліковно хворий. Звичайно ми переживаємо за Андрія!!! Любимо його! Здоров'я йому!!!", "Андрій Михалич Сердючка самий живучий...у ньому стільки позитивної енергії, що він сам про це не підозрює", "Не читайте на сніданок московських газет і журналів", "А що сталося?", "Та в Рашці його вже мало не поховали", - пишуть в коментарях.

Що таке циркадні ритми

Циркадні ритми - циклічні коливання інтенсивності різних біологічних процесів, пов'язані зі зміною дня і ночі. Період циркадних ритмів зазвичай близький до 24 годин. Циркадні ритми по суті - біологічний годинник організму.

Навіть короткострокове недосипання істотно впливає на самопочуття. Більшість з людей починають погано себе почувати вже після однієї безсонної ночі, а після трьох таких ночей організм вже функціонуює помітно гірше звичайного. Систематичне недосипання, робота ночами і ще багато факторів можуть збити "біологічний годинник".

Сам Андрій Данилко не розповідає, що з ним, але в одному і з давніх інтерв'ю зазначив, що хвороба пов'язана з набором ваги і низкою інших неприємних ефектів.

Після того, як в 2002 році Вєрка Сердючка зайняла 2 місце на Євробаченні, Росія різко змінила ставлення до артиста на прохолодне - нібито в пісні росіяни почули не "лаша тумбулай", а "Раша, гудбай".

Андрій Данилко новини шоу бізнесу
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