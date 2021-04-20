Учасниця голосу показала сина на зворушливому фото

Віра Кекелія / instagram.com/kekeliavera/

Зірка Кварталу 95, учасниця шоу 1+1 Голос країни 7 Віра Кекелія народила первістка з чоловіком Романом Дудою, з яким познайомилася на шоу Голос. Співачка не часто показує фото з дитиною, хоч іноді і виставляє щасливі сімейні моменти. А з часу його народження все ще не показувала на фото обличчя малюка.

Несподівано співачка виставила в своєму Instagram фото, на якому вони з Іваном дивляться у вікно.

"Мамин помічник. Вже ходить зі мною на роботу. Час, куди ти так біжиш?",- підписала вона фото, на якому підтримує малюка, який вирішив походити по підвіконню і подивитися, як там надворі.

Знімки зроблені так, що обличчя дитини не видно, але сама співачка в кадрі просто сяє від радості.

Віра Кекелія / instagram.com/kekeliavera/

Віра Кекелія / instagram.com/kekeliavera/

"Клас!", "Який пупсик", "Малюк", "Який дорослий вже", "Іван Романович прекрасний", "Мої улюблені люблю вас сильно сильно Ванічку люблю сильно сильно", - пишуть із захопленням друзі, близькі і фанати співачки.

Нагадаємо, Vera Kekelia познайомилася з майбутнім чоловіком Романом Дудою на вокальному шоу Голос країни-7, а весілля зіграли вже в 2017 році.

Віра Кекелія Голос країни 7 суперфінал - дивитися виступ:

Про вагітність співачка розповіла ще в лютому 2020 року.

У травні Кекелія вперше показала фото з сином, а також розповіла про пологи.

А з нового сезону Віра Кекелія стала телеведучою проекту ЖВЛ на 1+1.

У грудні 2020 вийшов зворушливий кліп Кекелії, в якому вона зняла своїх чоловіка і сина.

Крім того, дівчина не припиняє роботу зі студією Квартал 95, виступаючи в жіночому і Вечірньому Кварталі.