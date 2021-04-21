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Учасники Євробачення Go-A дають безкоштовний онлайн-концерт

21 квітня 2021, 15:19

Учасник і Євробачення від України група Go-A познайомлять українців ближче зі своєю творчістю на безкоштовному концерті перед музичним конкурсом.

Go-A
Go-A / facebook.com/suspilne.eurovision/

Етно-група Go-A, яка в 2020 і 2021 році представляє Україну на Євробаченні, готується дати онлайн-концерт, який закінчиться онлайн-конференцією з відповідями на запитання глядачів.

Як повідомляють представники групи і офіційна сторінка Євробачення в Україні на Facebook, концерт Go-A транслюватиметься на Youtube і Facebook - дивлячись кому як буде зручніше приєднатися.

У Мережі вже розповсюдили посилання на онлайн-концерт Go-A, який розпочнеться 21 квітня о 20:00 за київським часом.

Окрім уже відомих пісень Шум та Соловей, гурт виконає ще кілька своїх хітів. Також Go-A відповідатимуть на запитання глядачів трансляції, які озвучить ведучий заходу Тімур Мірошніченко.

Онлайн концерт Go-A на Youtube дивитися 21-04-2021:

Нагадаємо, Go-A виступатиме в першому півфіналі Євробачення 18 травня під номером 15.

Go-A оголосили, що будуть виступати з піснею ШУМ.

Українські експерти відзначили, що на перемогу з композицією не варто розраховувати - етнопісня українською мовою буде не такою зрозумілою в Європі.

Євробачення відбудеться в травні 2021 року в Нідерландах: перший півфінал пройде 18 травня, другий півфінал – 20 травня, а фінал – 22 травня.

Концерт Євробачення 2021 пройде в Нідерландах з глядачами.

новини шоу бізнесу Go-A Євробачення-2021
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