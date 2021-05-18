Україна потрапила в десятку учасників Євробачення за прогнозами букмекерів

Група Go-A / facebook.com/eurovision.evrobachennya

Команда України на Євробаченні 2021 вразила своїм "знайомством" з глядачами, і завоювала високі позиції на думку букмекерів, перестрибнувши з кращих 30 відразу в список п'яти кращих та список десяти кращих.

За даними букмекером, ще 16 травня, Go-A підскочила до 4 місця в таблиці учасників, але за ніч втратила кілька позицій. За 12 годин змінився навіть лідер-Мальта з 1 місця "впала" на 3, а Україна стала 8 номером. Лідирує Італія.

Росія не потрапила до списку топ-10 учасників-виконавців, залишившись на 11 місці.

Список лідерів на Євробаченні 2021 виглядає так:

Італія Франція Мальта Ісландія Кіпр Болгарія Швейцарія Україна Литва Греція

Як раніше повідомляв Главред, на Євробаченні 2021 стався вибух коронавірусної епідемії.

До цього солістці Go-A Катерині Павленку стало погано перед репетиціями - вона здавала тест на коронавірус.

Організатори Євробачення 2021 відмовилися від концерту без глядачів і мають намір провести виступ в Роттердамі з повним залом фанатів шоу, що купили квитки.

Україна виступатиме в першому півфіналі Євробачення перед Мальтою.

Євробачення відбудеться в травні 2021 року в Нідерландах: перший півфінал пройде 18 травня, другий півфінал – 20 травня, а фінал – 22 травня.