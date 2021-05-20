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Україна впала в рейтингу Євробачення перед другим півфіналом

20 травня 2021, 10:15

Напередодні виступу нової партії учасників музичного конкурсу, гурт Gо-A втратив позиції.

Євробачення 2021
Євробачення 2021 / EBU

У Роттердамі ввечері 20 травня пройде другий півфінал Євробачення 2021, на якому з 17 учасників виберуть тільки 10, які пройдуть у фінал. Але автоматично у фінал проходять учасники з країн Великої п'ятірки, зокрема Німеччина, Італія і Франція і учасник з країни-переможця - Нідерландів.

Так що боротьба за фінал буде дуже жорсткою.

За 12 годин до прямого ефіру з Роттердама, букмекери змінили свої прогнози в таблиці конкурсу. Україна, яка займала 4 місце з понеділка 17 травня змістилася на 5 місце.

Тепер лідирує Італія, за нею йде Мальта, Франція і Швейцарія. до слова, Швейцарія знаходиться також в топі лідерів другого півфіналу.читайте такожНове жеребкування: стало відомо, коли виступає Go-A у фіналі Євробачення

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Нагадаємо, після першого півфіналу організатори провели друге жеребкування, згідно якого 22 травня група Go-A виступить у другій частині конкурсу.

У першій половині фіналу Україна виступає з Азербайджаном, Литвою, Норвегією та Швецією. До них потім додадуть переможців другого півфіналу

У другій частині фіналу заспівають учасники з країн Великої п'ятірки, зокрема Німеччина, Італія і Франція і учасник з країни-переможця - Нідерландів. До них додадуться інші країни-переможці після 20 травня.

Як відомо, другий півфінал Еевровіденія 2021 пройде о 22-00 20 травня - сьогодні.

Євробачення транслюватимуть в Україні СТБ і UA: Перший. Дивитися онлайн-трасляцію для тих, у кого немає ТБ, можна на сайті UA: Перший.

Раніше експертка пояснила Главреду, у чому секрет групи Go-A на Євробаченні 2021.

новини шоу бізнесу Go-A Євробачення-2021
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