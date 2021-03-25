Український співак втратив волосся через коронавірус

Девід Аксельрод / instagram.com/david__axelrod/

Співак Девід Аксельрод, який нещодавно поміняв псевдонім, зізнався, що перехворів у січні 2021 року на коронавірус, і "втратив" волосся в боротьбі за здоров'я.

Чоловік музичного продюсера Олени Мозгової опублікував в Instagram своє фото в поганій якості і з дуже короткою стрижкою - на пару міліметрів.

"Волосся покладено на вівтар боротьби з Ковідом. Скажімо так, це одна з посляковідних побочок. Але як каже народна мудрість: "волосся не зуби - відросте". Ну, а якщо не відросте, ходити як Трамп з Лукашенком не буду))), краще вже як Стетхем або Міцний горішок Брюс))!", - з іронією написав він.

"Не знав, що від Ковіда, проблеми з волоссям. Мабуть ця хвороба лізе в усі щілини нашого організму.", "Мені здалося на фото Джордж Майкл", "Радикально, але тобі пасує", "Це ти? Навіть не впізнала. Прости, але жахливо. Є дві речі, що відвертає, це бороди у чоловіків і лисина", - пишуть в коментарях шанувальники і друзі виконавця.

Як раніше повідомляв Главред, зірка Кріпосної і перша Холостячка в Україні Ксенія Мішина заразилася коронавірусом і самоізолювалася вдома.