Помер радіоведучий Ігор Мосєсов / радіо Львівська хвиля

У Львові помер відомий український радіоведучий. Ігор Мосєсов майже 30 років працював ведучим на радіо Львівська хвиля і вів програми Jazz Pro і Музика з шухлядки.

Як повідомили на радіостанції, де працював Мосєсов, незадовго до смерті він повідомив, що лягає в лікарню через проблеми з серцем.

У мережі друзі та колеги почали збір допомоги на лікування. Однак 13 квітня радіоведучого не стало.

"Перестало битися серце нашого друга, головного меломана Львова Ігоря Мосєсова. Саме в його виконанні слухачі чули програми Jazz Pro, Музика з шухлядки і не тільки. Ми втратили хорошого друга, справжню і сильну людину, неперевершеного музикознавця, який найбільше любив музику і свою сім'ю…", - йдеться в повідомленні.

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До співчуття долучився і мер Львова Андрій Садовий.

"Дуже сумно, коли йдуть такі професійні люди. Щирі співчуття близьким та колективу пана Ігоря", - відзначив Садовий.

Крім того, нещодавно у Ігоря Мосєсова помер брат.

Ігор Мосєсов біографія

Ігор Мосєсов народився 3 вересня 1952 року. Вперше в ефір радіо Львівська хвиля вийшов у вересні 1992 року.

На його музичних програмах виросло не одне покоління. У нього залишилася дружина і дочка.

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