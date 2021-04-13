6 квітня ведучий потрапив до лікарні із захворюванням серця.
У Львові помер відомий український радіоведучий. Ігор Мосєсов майже 30 років працював ведучим на радіо Львівська хвиля і вів програми Jazz Pro і Музика з шухлядки.
Як повідомили на радіостанції, де працював Мосєсов, незадовго до смерті він повідомив, що лягає в лікарню через проблеми з серцем.
У мережі друзі та колеги почали збір допомоги на лікування. Однак 13 квітня радіоведучого не стало.
"Перестало битися серце нашого друга, головного меломана Львова Ігоря Мосєсова. Саме в його виконанні слухачі чули програми Jazz Pro, Музика з шухлядки і не тільки. Ми втратили хорошого друга, справжню і сильну людину, неперевершеного музикознавця, який найбільше любив музику і свою сім'ю…", - йдеться в повідомленні.
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До співчуття долучився і мер Львова Андрій Садовий.
"Дуже сумно, коли йдуть такі професійні люди. Щирі співчуття близьким та колективу пана Ігоря", - відзначив Садовий.
Крім того, нещодавно у Ігоря Мосєсова помер брат.
Ігор Мосєсов біографія
Ігор Мосєсов народився 3 вересня 1952 року. Вперше в ефір радіо Львівська хвиля вийшов у вересні 1992 року.
На його музичних програмах виросло не одне покоління. У нього залишилася дружина і дочка.
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