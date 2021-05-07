Помер батько української співачки Слави Камінської

Слава Камінська / instagram.com/babaslavka

Колишня солістка НеАнгелів Слава Камінська поділилася з Мережею своєю трагедією - сьогодні помер її батько.

Про своє горе Слава написала в Instagram - вона залишила теплі слова, і розповіла, що він їй сьогодні снився.

Крім теплих слів артистка поділилася архівними фотографіями зі своїм батьком - де вона ще маленька сидить на руках у молодого батька, а на іншій – тримає батька за руку, також колажем з його фото з молодості.

"Тату.... ти мені сьогодні снився ... Дякую, що прийшов попрощатися. Я так боялася, що цей день коли-небудь настане. Ти назавжди залишишся в моїй пам'яті, в моїх дітях. Тату...... ", - пише співачка.

Батько Слави Камінської / instagram.com/babaslavka

Батько Слави Камінської / instagram.com/babaslavka

Батько Слави Камінської / instagram.com/babaslavka

У коментарях її підтримали друзі, колеги, і шанувальники.

Вони написали багато теплих слів і свої співчуття через смерть близького родича.