Помер соліст і лідер білоруської групи Пісняри

Леонід Борткевич / офіційний сайт Пісняри в Facebook

Знаменитий білоруський музикант, соліст ВІА Пісняри і лідер ансамблю Пісняри Леонід Борткевич помер сьогодні, 13 квітня 2021 року.

Про смерть Леоніда Борткевича повідомляють його колеги в Facebook.

"Сьогодні в Мінську, помер один з легендарних піснярів, Леонід Борткевич! Світла пам'ять артисту!!",- йдеться в повідомленні групи Пісняри в Facebook.

Борткевич був солістом ВІА" Пісняри " з 1970 по 1980 рік, а з 1999 по серпень 2003 року лідером своєї групи.

Леонід Борткевич - біографія

Леонід Борткевич народився 25 травня 1949 року, він не дожив трохи більше місяця до 72 років.

У дитинстві він був солістом в хорі хлопчиків Палацу піонерів, продовжив співати в ансамблі при консерваторії. Потім пішов у музичну школу, щоб пов'язати життя з музикою.

Однак, життя склалося так, що він вступив до коледжа, де вчився на архітектора, і кінотеатр Жовтень в Мінську побудований за проектом його дипломної роботи. Він почав працювати архітектором у "БелНИИгипросельстрой".

Однак музикою Борткевич і далі займався. у 1970-х він потрапив у ВІА Пісняри.

У 1980-му він вступив до ГІТІС, який закінчив за фахом режисура.

У 80-х виїхав до США, повернувся в 1999 році і почав займатися ансамблем Пісняри, де став лідером.

Леонід Борткевич - сім'я

Борткевич був одружений три рази: перша дружина, Ольга Шумакова з Краснодара, яка народила йому сина Олексія (1973 р.н.).

Друга дружина-гімнастка Ольга Корбут їздила з ним в США. Їх шлюб тривав 22 роки, і за цей час вони виростили сина Річарда (1978 р.н.).

Третій раз Леонід одружився на моделі Тетяні Родянко, яка була на 36 років молодшою за Леоніда. Вони народили його третього сина Крістіана в 2005 році.

Серед пісень, які виконував Борткевич - Вероніка, Александріна, Березовий сік, Білорусія та інші.

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