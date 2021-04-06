Помер Пол Ріттер - зірка фільму Квант Милосердя про Джеймса Бонда

Зігравший Анатолія Дятлова в сералі Чорноьиль Пол Ріттер помер від важкої форми онкології в 55 роки.
Британський актор Пол Ріттер, який зіграв у серіалі Крейга Мазіна Чорнобиль (2019) помер після довгої боротьби з онкологією.
Як повідомляє The Guardian, про смерть актора повідомив його агент.
"З великим жалем ми можемо підтвердити, що Пол Ріттер помер минулої ночі. Він мирно помер вдома зі своєю дружиною Поллі і синами Френком і Ноєм поруч з ним. Йому було 55 років, і він страждав від пухлини мозку. Пол був виключно талановитим актором, який зіграв величезну кількість ролей на сцені і екрані з надзвичайною майстерністю. Він був неймовірно розумним, добрим і дуже забавним. Нам буде його дуже не вистачати", - сказав агент актора.
Пол Ріттер - біографія
Пол Ріттер відомий за роллю Анатолія Дятлова в серіалі "Чорнобиль " від HBO. Він також знявся в картині "Гаррі Поттер і принц-напівкровка". Пол Ріттер відомий за ролями в блокбастерах Квант милосердя, телесеріал великі надії, Код вбивства Орел Дев'ятого легіону, Інферно.
Пол Ріттер народився 5 березня 1966 року. Він був дружина, у нього є двоє синів. Останнім часом він лікував онкологію головного мозку, але залишався вдома. У 2021 році про нього вийде документальний фільм "Вечеря в п'ятницю".
Особливу популярність він почала отримувати в 90 - х, почавши грати в серіалі "Рахунок" - про британську поліцію.
Пол Ріттер - фільмографія
- 2000 - Дев'ять життів Томаса Каца - Дейв
- 2002 - Естер Кан - Альман, фотограф
- 2004 - Розпусник - Шіффінч
- 2005 - У ясний день - Божевільний Боб
- 2007 - Син Рамбоу - Учитель географії
- 2007 - Ганнібал: Повстання - Ув'язнений Луї
- 2007 - Walking the Dead - Алан Пірс - Серіал (Епізод: Маска розсудливості - 6 серія)
- 2008 - Квант Милосердя - Гай Хейнс
- 2009 - Гаррі Поттер і Принц-напівкровка - Елдред Уорпл
- 2009 - Хлопчик з нізвідки
- 2010 - Ніякого тиску - Офіс-менеджер - Короткометражний фільм
- 2011-2020 - Вечеря в п'ятницю ввечері - Мартін Гудман - Серіал звичайний, Всі 37 серій
- 2011 - Великі надії - Джон Веммік.-
- 2011-2013 - Віра - Д-р Біллі Картрайт
- 2011 - Усунення: Арчі Куксон - Енніс Міллер
- 2012 - Комедійна вітрина - Джим Костелло
- 2012 - Дірк Джентли - Олівер Рейнольдс
- 2012 - Генріх IV, частина 2
- 2014 - Коло Блетчлі - Професор Мастерс - Серіал (Епізод: Кров на руках - Частина 2)
- 2014 -Томмі Купер: Чи не так, як це - Ерік Сайкс
- 2014 - В гонитві за тінями - Леонард Венс
- 2014 - Гра - Боббі Уотерхаус
- 2014 - Мапп і Люсі - Преподобний Кеннет Бартлетт
- 2014 - Люкс Française - Месьє Дюбуа
- 2014 - Плебс - Анджело - Серіал (Епізод: Крихітка - 2 серія)
- 2015-2018 - Не в образу - Рендольф Міллер
- 2015 - Top Coppers - Гаррі МакКрейн
- 2015 - Останнє Королівство - Король Передур - Сезон 1: Епізод 6
- 2015 - Ми приречені! Історія батьківській армії - Джиммі Перрі
- 2016 - Історії Ніла Геймана - Доктор Бенхам / Мартін / Містер. Альман
- 2016 - Інферно - CRC Tech Арбогаст
- 2017 - Міські міфи - Дейв - Епізод: Боб Ділан: стукає в двері Дейва
- 2017 - Електричні сни Філіпа К. Діка - Франклін
- 2017-2020 - Боягузтво - Бенджамін Стівенс
- 2018 - Туга за коханням - Пітер
- 2018 - Підтягування - Вернер Лінхард
- 2019 - Опір - Генерал Ормонд Вінтер
- 2019 - Чорнобиль - Анатолій Дятлов
- 2019 - Захоплення - Маркус Леві
- 2019-2020 - Суд над Крістін Кілер - Джеремі Хатчінсон