Помер Пол Ріттер - зірка фільму Квант Милосердя про Джеймса Бонда

Пол Ріттер / кадр з МС Код вбивства

Британський актор Пол Ріттер, який зіграв у серіалі Крейга Мазіна Чорнобиль (2019) помер після довгої боротьби з онкологією.

Як повідомляє The Guardian, про смерть актора повідомив його агент.

"З великим жалем ми можемо підтвердити, що Пол Ріттер помер минулої ночі. Він мирно помер вдома зі своєю дружиною Поллі і синами Френком і Ноєм поруч з ним. Йому було 55 років, і він страждав від пухлини мозку. Пол був виключно талановитим актором, який зіграв величезну кількість ролей на сцені і екрані з надзвичайною майстерністю. Він був неймовірно розумним, добрим і дуже забавним. Нам буде його дуже не вистачати", - сказав агент актора.

Пол Ріттер - біографія

Пол Ріттер відомий за роллю Анатолія Дятлова в серіалі "Чорнобиль " від HBO. Він також знявся в картині "Гаррі Поттер і принц-напівкровка". Пол Ріттер відомий за ролями в блокбастерах Квант милосердя, телесеріал великі надії, Код вбивства Орел Дев'ятого легіону, Інферно.

Пол Ріттер народився 5 березня 1966 року. Він був дружина, у нього є двоє синів. Останнім часом він лікував онкологію головного мозку, але залишався вдома. У 2021 році про нього вийде документальний фільм "Вечеря в п'ятницю".

Особливу популярність він почала отримувати в 90 - х, почавши грати в серіалі "Рахунок" - про британську поліцію.

Пол Ріттер - фільмографія