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Помер Пол Ріттер - зірка фільму Квант Милосердя про Джеймса Бонда

6 квітня 2021, 13:42

Зігравший Анатолія Дятлова в сералі Чорноьиль Пол Ріттер помер від важкої форми онкології в 55 роки.

Пол Ріттер
Пол Ріттер / кадр з МС Код вбивства

Британський актор Пол Ріттер, який зіграв у серіалі Крейга Мазіна Чорнобиль (2019) помер після довгої боротьби з онкологією.

Як повідомляє The Guardian, про смерть актора повідомив його агент.

"З великим жалем ми можемо підтвердити, що Пол Ріттер помер минулої ночі. Він мирно помер вдома зі своєю дружиною Поллі і синами Френком і Ноєм поруч з ним. Йому було 55 років, і він страждав від пухлини мозку. Пол був виключно талановитим актором, який зіграв величезну кількість ролей на сцені і екрані з надзвичайною майстерністю. Він був неймовірно розумним, добрим і дуже забавним. Нам буде його дуже не вистачати", - сказав агент актора.

Пол Ріттер - біографія

Пол Ріттер відомий за роллю Анатолія Дятлова в серіалі "Чорнобиль " від HBO. Він також знявся в картині "Гаррі Поттер і принц-напівкровка". Пол Ріттер відомий за ролями в блокбастерах Квант милосердя, телесеріал великі надії, Код вбивства Орел Дев'ятого легіону, Інферно.

Пол Ріттер народився 5 березня 1966 року. Він був дружина, у нього є двоє синів. Останнім часом він лікував онкологію головного мозку, але залишався вдома. У 2021 році про нього вийде документальний фільм "Вечеря в п'ятницю".

Особливу популярність він почала отримувати в 90 - х, почавши грати в серіалі "Рахунок" - про британську поліцію.

Пол Ріттер - фільмографія

  • 2000 - Дев'ять життів Томаса Каца - Дейв
  • 2002 - Естер Кан - Альман, фотограф
  • 2004 - Розпусник - Шіффінч
  • 2005 - У ясний день - Божевільний Боб
  • 2007 - Син Рамбоу - Учитель географії
  • 2007 - Ганнібал: Повстання - Ув'язнений Луї
  • 2007 - Walking the Dead - Алан Пірс - Серіал (Епізод: Маска розсудливості - 6 серія)
  • 2008 - Квант Милосердя - Гай Хейнс
  • 2009 - Гаррі Поттер і Принц-напівкровка - Елдред Уорпл
  • 2009 - Хлопчик з нізвідки
  • 2010 - Ніякого тиску - Офіс-менеджер - Короткометражний фільм
  • 2011-2020 - Вечеря в п'ятницю ввечері - Мартін Гудман - Серіал звичайний, Всі 37 серій
  • 2011 - Великі надії - Джон Веммік.-
  • 2011-2013 - Віра - Д-р Біллі Картрайт
  • 2011 - Усунення: Арчі Куксон - Енніс Міллер
  • 2012 - Комедійна вітрина - Джим Костелло
  • 2012 - Дірк Джентли - Олівер Рейнольдс
  • 2012 - Генріх IV, частина 2
  • 2014 - Коло Блетчлі - Професор Мастерс - Серіал (Епізод: Кров на руках - Частина 2)
  • 2014 -Томмі Купер: Чи не так, як це - Ерік Сайкс
  • 2014 - В гонитві за тінями - Леонард Венс
  • 2014 - Гра - Боббі Уотерхаус
  • 2014 - Мапп і Люсі - Преподобний Кеннет Бартлетт
  • 2014 - Люкс Française - Месьє Дюбуа
  • 2014 - Плебс - Анджело - Серіал (Епізод: Крихітка - 2 серія)
  • 2015-2018 - Не в образу - Рендольф Міллер
  • 2015 - Top Coppers - Гаррі МакКрейн
  • 2015 - Останнє Королівство - Король Передур - Сезон 1: Епізод 6
  • 2015 - Ми приречені! Історія батьківській армії - Джиммі Перрі
  • 2016 - Історії Ніла Геймана - Доктор Бенхам / Мартін / Містер. Альман
  • 2016 - Інферно - CRC Tech Арбогаст
  • 2017 - Міські міфи - Дейв - Епізод: Боб Ділан: стукає в двері Дейва
  • 2017 - Електричні сни Філіпа К. Діка - Франклін
  • 2017-2020 - Боягузтво - Бенджамін Стівенс
  • 2018 - Туга за коханням - Пітер
  • 2018 - Підтягування - Вернер Лінхард
  • 2019 - Опір - Генерал Ормонд Вінтер
  • 2019 - Чорнобиль - Анатолій Дятлов
  • 2019 - Захоплення - Маркус Леві
  • 2019-2020 - Суд над Крістін Кілер - Джеремі Хатчінсон
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