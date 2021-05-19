Померла Тетяна Проценко - біографія, фільми і важка хвороба актриси

Російська і радянська актриса Тетяна Проценко померла на 54-му році життя.
Актриса Тетяна Проценко померла в реанімації в лікарні у віці 53 роки після тривалої боротьби з раком.
Як повідомив чоловік актриси виданню РБК, Тетяна померла вранці 19 травня.
"Це сталося о 10:30 ранку сьогодні, вона померла в реанімації в лікарні. Онкологія. Майже три роки вона боролася, і ось, на жаль", - сказав він.
Тетяна Проценко народилася 8 квітня 1968 року. Її популярна роль Мальвіни в радянському фільмі Пригоди Буратіно дісталася дівчинці дуже рано. Як розповідала сама актриса, асистент режисера Буратіно познайомився з нею в поїзді і запропонував їй пройти проби на роль Мальвіни.
Тільки потім вона познайомилася з режисером Леонідом Нечаєвим.
Фільм Пригоди Буратіно вийшов на екрани в 1976 році. Проценко була єдиною серед дітей, яка говорила в кадрі сама: інших переозвучували інші актриси.
Інна Вєткіна, сценарист Пригод Буратіно, спеціально для Тетяни написала сценарій фільму Про Червону Шапочку. Через струсу мозку незадовго до зйомок Проценко не дозволили зніматися у фільмі.
Кар'єра в кіно вплинула на життя дівчини. Проценко закінчила кінознавче відділення ВДІКу, була членом Міжнародної федерації журналістів.
Тетян Проценко - хвороба
У 2018 році у актриси виявили рак. Проценко не приховувала, що пережила шок, коли їй сказали про хворобу. Роками вона проходила хіміотерапію, займалася різними видами лікування, але в 2021 році хвороба все ж перемогла.
Тетяна Проценко - сім'я
Акторка була двічі заміжня. Зараз її чоловік-актор і журналіст Олексій Войтюк — виконавець ролі Іванушки в радянському фільмі-казці після дощику в четвер.
У неї двоє дітей-дочка Анна (від першого шлюбу 1999 рн) і син Володимир (від другого шлюбу 2004 рн).
Тетяна Проценко офіційно знялася лише в трьох стрічках-Буратіно 1976 року, а потім в життя не казка (2014) і таємниці кіно (2017).