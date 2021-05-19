Померла Тетяна Проценко - біографія, фільми і важка хвороба актриси

Тетяна Проценко / kino-teatr.ru

Актриса Тетяна Проценко померла в реанімації в лікарні у віці 53 роки після тривалої боротьби з раком.

Як повідомив чоловік актриси виданню РБК, Тетяна померла вранці 19 травня.

"Це сталося о 10:30 ранку сьогодні, вона померла в реанімації в лікарні. Онкологія. Майже три роки вона боролася, і ось, на жаль", - сказав він.

Тетяна Проценко народилася 8 квітня 1968 року. Її популярна роль Мальвіни в радянському фільмі Пригоди Буратіно дісталася дівчинці дуже рано. Як розповідала сама актриса, асистент режисера Буратіно познайомився з нею в поїзді і запропонував їй пройти проби на роль Мальвіни.

Тільки потім вона познайомилася з режисером Леонідом Нечаєвим.

Фільм Пригоди Буратіно вийшов на екрани в 1976 році. Проценко була єдиною серед дітей, яка говорила в кадрі сама: інших переозвучували інші актриси.

Інна Вєткіна, сценарист Пригод Буратіно, спеціально для Тетяни написала сценарій фільму Про Червону Шапочку. Через струсу мозку незадовго до зйомок Проценко не дозволили зніматися у фільмі.

Кар'єра в кіно вплинула на життя дівчини. Проценко закінчила кінознавче відділення ВДІКу, була членом Міжнародної федерації журналістів.

Тетяна Проценко - біографія, сім'я, хвороба / facebook.com/avoytyuk

Тетян Проценко - хвороба

У 2018 році у актриси виявили рак. Проценко не приховувала, що пережила шок, коли їй сказали про хворобу. Роками вона проходила хіміотерапію, займалася різними видами лікування, але в 2021 році хвороба все ж перемогла.

Тетяна Проценко - сім'я

Акторка була двічі заміжня. Зараз її чоловік-актор і журналіст Олексій Войтюк — виконавець ролі Іванушки в радянському фільмі-казці після дощику в четвер.

У неї двоє дітей-дочка Анна (від першого шлюбу 1999 рн) і син Володимир (від другого шлюбу 2004 рн).

Тетяна Проценко офіційно знялася лише в трьох стрічках-Буратіно 1976 року, а потім в життя не казка (2014) і таємниці кіно (2017).