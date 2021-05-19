УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Померла Тетяна Проценко - біографія, фільми і важка хвороба актриси

19 травня 2021, 15:52

Російська і радянська актриса Тетяна Проценко померла на 54-му році життя.

Тетяна Проценко
Тетяна Проценко / kino-teatr.ru

Актриса Тетяна Проценко померла в реанімації в лікарні у віці 53 роки після тривалої боротьби з раком.

Як повідомив чоловік актриси виданню РБК, Тетяна померла вранці 19 травня.

"Це сталося о 10:30 ранку сьогодні, вона померла в реанімації в лікарні. Онкологія. Майже три роки вона боролася, і ось, на жаль", - сказав він.

Тетяна Проценко народилася 8 квітня 1968 року. Її популярна роль Мальвіни в радянському фільмі Пригоди Буратіно дісталася дівчинці дуже рано. Як розповідала сама актриса, асистент режисера Буратіно познайомився з нею в поїзді і запропонував їй пройти проби на роль Мальвіни.

Тільки потім вона познайомилася з режисером Леонідом Нечаєвим.

Фільм Пригоди Буратіно вийшов на екрани в 1976 році. Проценко була єдиною серед дітей, яка говорила в кадрі сама: інших переозвучували інші актриси.

Інна Вєткіна, сценарист Пригод Буратіно, спеціально для Тетяни написала сценарій фільму Про Червону Шапочку. Через струсу мозку незадовго до зйомок Проценко не дозволили зніматися у фільмі.

Кар'єра в кіно вплинула на життя дівчини. Проценко закінчила кінознавче відділення ВДІКу, була членом Міжнародної федерації журналістів.

Тетяна Проценко
Тетяна Проценко - біографія, сім'я, хвороба / facebook.com/avoytyuk

Тетян Проценко - хвороба

У 2018 році у актриси виявили рак. Проценко не приховувала, що пережила шок, коли їй сказали про хворобу. Роками вона проходила хіміотерапію, займалася різними видами лікування, але в 2021 році хвороба все ж перемогла.

Тетяна Проценко - сім'я

Акторка була двічі заміжня. Зараз її чоловік-актор і журналіст Олексій Войтюк — виконавець ролі Іванушки в радянському фільмі-казці після дощику в четвер.

У неї двоє дітей-дочка Анна (від першого шлюбу 1999 рн) і син Володимир (від другого шлюбу 2004 рн).

Тетяна Проценко офіційно знялася лише в трьох стрічках-Буратіно 1976 року, а потім в життя не казка (2014) і таємниці кіно (2017).

новини шоу бізнесу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Гороскоп на 16 травня 2021 для всіх знаків Зодіаку: над ким навис програшГороскоп на 16 травня 2021 для всіх знаків Зодіаку: над ким навис програш Що стоїть за наїздом Зеленського на КличкаЩо стоїть за наїздом Зеленського на Кличка Пекельна 30-градусна спека і грози: прогноз погоди на понеділокПекельна 30-градусна спека і грози: прогноз погоди на понеділок Діабет 2 типу: названо невідомий фактор ризику, пов'язаний зі сномДіабет 2 типу: названо невідомий фактор ризику, пов'язаний зі сном Економічна катастрофа: піраміда з боргових зобов'язань України впаде, а за нею і курс гривніЕкономічна катастрофа: піраміда з боргових зобов'язань України впаде, а за нею і курс гривні

Останні новини

11:03
Рак легенів: ця ознака на шкірі попереджає про ризик
11:01
Рада призначила Ляшка новим міністром охорони здоров'я Відео
10:50
"Пристрасть і грайливість": Настя Каменських здивувала сексуальною фігурою в яскравому купальнику
10:22
Полум'я і стовп чорного диму: з'явилося відео падіння військового Як-130 в Білорусі Відео
10:20
Гороскоп на завтра 21 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: легкі гроші, любовна пруха, захист від Місяця Відео
Реклама
10:15
Україна впала в рейтингу Євробачення перед другим півфіналом
10:04
Байден і Путін отримають документи: Лавров розкрив деталі домовленостей з Блінкеном Відео
09:51
Подачка Путіну: навіщо в США захотіли скасувати санкції проти Північного потоку-2 Погляд
09:44
Сьогодні Зеленський проведе велику пресконференцію: онлайн-трансляція Відео
09:43
Твій день на 1+1 - назвали імена всіх 6 ведучих і секретної зірки
09:36
"Умка" і "Лаша Сван" в кайданках: копи пов'язали найавторитетніших "злодіїв у законі" Відео
09:28
У кожній області з'явиться "спортивний магніт" для великих змагань – Тимошенко
09:15
Експерт пояснив, що є основою економіки України
09:05
Британці назвали сири, які небезпечні і корисні для здоров'я Відео
09:00
Аналітик сказав, чим мають супроводжуватися дискусії про деолігархізацію
09:00
Українці ризикують загинути на чужій війні за інтереси Заходу – екс-міністр Суслов
08:35
Блінкін зробив заяву про терміни і місце зустрічі Байдена і Путіна Відео
08:25
Знамениті об'єкти України, Європи та США були побудовані з української сталі – Метінвест
08:20
Коронавірус в Україні 20 травня: понад 5 тисяч нових хворих і дві сотні жертв Відео
07:54
Гороскоп на 20 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: грошовий влив та любовна заборона Відео
Реклама
07:45
Названо 10 продуктів, які не можна зберігати в холодильнику Відео
07:35
"Подарунок Путіну": стало відомо, хто потрапить під санкції через Північний потік-2 Відео
07:08
Чи зможе Україна прикритися від Росії "Залізним куполом" Погляд
06:59
"Ідеальна": Даша Астаф'єва топлес показала груди в чорно-білій фотосесії
06:50
На зустрічі з Лавровим Блінкен порушив питання України: про що йшлося Відео
06:30
Привітання на День банківського працівника та картинки з Днем банкіра Фото Відео
06:14
Експерт назвав ще гіршу небезпеку для України, ніж Північний потік-2 Відео
06:05
Як позбутися від дратівливих спливаючих вікон у нижньому правому куті екрана
05:31
В Україні підвищать пенсії: у кого зростуть виплати з 1 липня Відео
05:10
Повне затемнення Місяця в травні 2021 року: загрози, і що не можна робити
04:33
Гордон оцінив сценарій втечі Медведчука і пояснив плани Путіна Відео
03:51
Експерт пояснив, чи приживеться накопичувальна пенсійна система в Україні Відео
03:02
"Пил доріг і вітру свист": добірка найкращих ігор про байкерів на ПК Відео
02:24
Учені заявили про створення першої вакцини від COVID-19 рослинного походження Відео
02:16
Португальська модель Victoria's Secret звабливо засвітила ідеальні форми
00:55
З Днем вишиванки 2021: картинки, гіф і привітання яскраві Відео
00:21
Дієтологи заявили про підступну небезпеку гречки Відео
00:19
Євробачення 2021 - коли і де дивитися онлайн другий півфінал
19 травня, середа
23:50
Байден розкрив несподівані подробиці розмови з Путіним Відео
23:08
Ще одна країна офіційно зобов'язалася підтримати вступ України до ЄС Відео
Реклама
23:00
Повний місяць у травні 2021: коли Місяць округлиться, і як змінити своє життя Відео
22:59
Путінська Росія має намір видобувати український газ біля Криму Відео
22:30
Комітет схвалив важливе рішення щодо міністра інфраструктури Відео
22:03
Синоптики розповіли, коли в Україні різко зміниться погода Відео
21:46
ВООЗ оцінила можливість появи нових штамів COVID-19 Відео
21:46
Американські жінки назвали чотири техніки, якими вони користуються для посилення оргазму Відео
21:43
Прикмети і забобони: яке дерево категорично не можна садити біля будинку Відео
21:31
У моду на літо 2021 вриваються неймовірні солом'яні сумки Фото Відео
21:18
У Вінниці п'яний водій з розбитим обличчям повзав навколішки Відео
21:06
Стало відомо, скільки нардепи витрачають на їжу щомісяця Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти