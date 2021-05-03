Пішов із життя актор із "Весни на Зарічній вулиці"

Помер актор Жан Мельников

Померти відомий український режисер та актор, який прославився своєю роллю у фільмі "Весна на Зарічній вулиці" Жан Мельников. Артисту було 84 роки.

Про смерть актора повідомив його син - Андрій Мельников на сторінці в Facebook. Причину смерті артиста не назвали.

"Батько! Ти найкращий тато на землі! Ти завжди переживав не тільки за нас, твоїх дітей, а й за тих, хто були близькі твоєму серцю, і намагався робити для нас все! Ти дав нам більше, ніж міг, і продовжуєш робити це й зараз! Ми дякуємо Тобі і дуже сумуємо. Тебе не стало сьогодні, у світле свято Великодня, о 19: 00. Ми не прощаємося і любимо тебе", – написав син актора в Соцмережі.

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Жан Олександрович Мельников народився у 1936 році в Дніпропетровську. Зніматися почав у 50-х: "Педагогічна поема"," Весна на Зарічній вулиці","Далеко від Батьківщини"," Вісімнадцятирічні","Злочин з багатьма невідомими".

У 1977-му отримав звання народного артиста України, в 2007 був нагороджений Орденом Дружби за великий внесок у зміцнення російсько-українських культурних зв'язків.