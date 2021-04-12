У "чорний список" Мінкульту додали автора хітів для Кароль і Лорак

Брендон Стоун / УНІАН

Відомий музичний продюсер грузинського походження Брендон Стоун( справжнє ім'я - Бесаріон Шпетішвілі), який співпрацював з безліччю представників української естради (у тому числі з Тіною Кароль і Ані Лорак), був внесений до список осіб, що становлять загрозу нацбезпеці України. Про це повідомляється на офіційному сайті Мінкульту.

Рішення про додавання Стоуна-Шпетішвілі в "чорний список" було прийнято в понеділок, 12 квітня, за поданням Служби безпеки України. На сайті Мінкульту не вказані причини, за якими продюсер потрапив до "чорного списку". На даний момент в ньому вже 180 осіб.

Варто відзначити, що Шпетішвілі написав для Тіни Кароль шлягери Намалюю тобі, Подруга, Час як вода. Також він як продюсер написав і зробив пісню для Ані Лорак ("Не розділяй любов").

Крім того, Стоун активно складав для російських співачок ‒ Ірини Дубцової, Саті Казанової і Лади Денс і багатьох інших.

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