У "чорний список" Мінкульту додали автора хітів для Кароль і Лорак

На сайті Мінкульту не вказані причини, за якими продюсер і автор пісень Брендон Стоун (Бесаріон Шпетішвілі) опинився в "чорному списку" відомства.
Відомий музичний продюсер грузинського походження Брендон Стоун( справжнє ім'я - Бесаріон Шпетішвілі), який співпрацював з безліччю представників української естради (у тому числі з Тіною Кароль і Ані Лорак), був внесений до список осіб, що становлять загрозу нацбезпеці України. Про це повідомляється на офіційному сайті Мінкульту.
Рішення про додавання Стоуна-Шпетішвілі в "чорний список" було прийнято в понеділок, 12 квітня, за поданням Служби безпеки України. На сайті Мінкульту не вказані причини, за якими продюсер потрапив до "чорного списку". На даний момент в ньому вже 180 осіб.
Варто відзначити, що Шпетішвілі написав для Тіни Кароль шлягери Намалюю тобі, Подруга, Час як вода. Також він як продюсер написав і зробив пісню для Ані Лорак ("Не розділяй любов").
Крім того, Стоун активно складав для російських співачок ‒ Ірини Дубцової, Саті Казанової і Лади Денс і багатьох інших.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Ще в серпні 2015 року Міністерство культури України оприлюднило горезвісний чорний список діячів культури, в першу чергу - з РФ, які створюють загрозу національній безпеці.
- Лише за січень 2021 року туди додали російських артисток / співачок Олену Апіну та Юлію Глібову, співачку Ольгу Кормухіну; співаків Дениса Клявера і Марка Тішмана.
- З 11 лютого 2021 року в ньому перебувають п'ять солістів вокального колективу Хор Турецького ‒ Олексій Александров, Павло Бердников, Олег Бляхорчук, Костянтин Кабанов і Михайло Кузнєцов, актор Роман Курцин і актриса Євгенія Лапова.