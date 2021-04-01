У Москві знаменитий блогер влаштував масштабну аварію з 5 авто

ДТП / Pixabay

У Москві на Смоленській площі 1 квітня трапилася велика аварія: зіткнулися 5 машин.

У ДТП потрапили два Ауді, Фольксваген, Рейндж Ровер і Міцубісі.

Як повідомляє телеграм-канал Mash, у дівчини в Фольксвагені відкритий перелом гомілки, вона госпіталізована. Один із можливих винуватців на Міцубісі зник.

Як повідомляє РИА Новости, можливим винуватцем ДТП є блогер Едвард Біл, який повідомив правоохоронцям, що в момент аварії, за кермом його спорткара Audi RS 6 Avant був його друг.

За словами очевидців, водій Міцубісі ухилявся від різко перебудованого в його смугу спорткара.

На місце аварії вже прибув менеджер блогера Влад Кертієв, якого деякі ЗМІ прийняли за самого Едварда Біла. Обидва брали участь у зйомках чергового ролика. Він зізнався, що йому належить одна з машин.

Як відомо, аварія сталася о 11.40 при виїзді з тунелю в бік Смоленської площі. Один з водіїв виїхав на зустрічну смугу, спровокувавши аварію.

Постраждалу дівчину з переломом відправили в реанімацію, іншого водія діставали з авто проягом години.

Свідок аварії встиг наздогнати Міцубісі Аутлендер 38-річного московського бізнесмена на своїй машині. Чоловік заявив, що об'їжджав ямку, і зник. З ним в салоні була дитина.