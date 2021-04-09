У США від передозу наркотиків померла легенда хіп-хопу

Кілька днів тому він був госпіталізований з серцевим нападом та в критичному стані після передозування наркотиків.
Американський репер DMX помер у нью-Йоркській лікарні. Йому було 50 років.
Кілька днів тому він був госпіталізований з серцевим нападом і в критичному стані після передозування наркотиків. DMX (Ерл Сіммонс) боровся з наркотичною залежністю і кілька разів проходив курси реабілітації.
Сам DMX раніше зізнавався, що вживав наркотики з 14 років. Він неодноразово проходив реабілітацію, в останній раз - в 2019 році.
Відзначимо, шість альбомів DMX дебютували на першому місці в хіт-параді музичного журналу Billboard. Репер знявся майже в 20 фільмах.
Госпіталізація репера DMX - про що раніше писав Главред:
- Знаменитий американський репер DMX, справжнє ім'я Ерл Сіммонс, госпіталізований в критичному стані через передозування наркотиками.
- 50-річний музикант знаходиться в лікарні міста Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк.
- За даними ЗМІ, у легенди хіп-хопу діагностували Серцевий Напад, викликаний передозуванням наркотиків. Зараз репер знаходиться в мінімальній свідомості. Лікарі не дають оптимістичних прогнозів.
Автор: Катерина Трохимчук