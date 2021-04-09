У США від передозу наркотиків померла легенда хіп-хопу

Помер американський репер

Американський репер DMX помер у нью-Йоркській лікарні. Йому було 50 років.

Кілька днів тому він був госпіталізований з серцевим нападом і в критичному стані після передозування наркотиків. DMX (Ерл Сіммонс) боровся з наркотичною залежністю і кілька разів проходив курси реабілітації.

Сам DMX раніше зізнавався, що вживав наркотики з 14 років. Він неодноразово проходив реабілітацію, в останній раз - в 2019 році.

Відзначимо, шість альбомів DMX дебютували на першому місці в хіт-параді музичного журналу Billboard. Репер знявся майже в 20 фільмах.

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