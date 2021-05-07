В Україні триває продаж квитків на Моргенштерна всупереч забороні на в'їзд

Моргенштерн / instagram.com/morgen_shtern

На початок червня 2021 в Україні заплановані концерти ексцентричного російського репера Моргенштерна. Однак, нещодавно оновився список артистів з Росії, які становлять загрозу національній безпеці України, і Моргенштерн опинився в ньому - це означає, що йому заборонений в'їзд в Україну.

Український квитковий оператор Контрамарка продовжує продаж квитків на концерти, а найнятий в Україні адвокат готуватися судитися з СБУ та Мінкультом.

Як заявив найнятий Моргенштерном український адвокат Євген Пронін в коментарі ТСН, рішення СБУ нібито незаконне, оскільки Моргенштерн не висловлював політичну позицію і не виступав у захопленому Росією Криму.

Представники квиткового оператора підтвердили, що продаж квитків триватиме, поки не буде офіційного підтвердження про скасування концертів.

"Поки не буде офіційного підтвердження юридичного обґрунтування цього питання, концерт буде чинним", - коментує продаж квитків генеральний директор Національного квиткового оператора Олександр Порядченко.

Тим часом журналісти ТСН з'ясували, що всупереч продажу квитків, здати їх і отримати гроші вельми важко.

Нагадаємо, що Моргенштерн виступав в Україні півтора роки тому - під час концерту в Одесі. Він вийшов на сцену всупереч жалобі на честь загиблих під час хвилювань після захоплення Криму Росією, і назвав ситуацію "показухою".

Раніше Моргенштерн висловився про потрапляння в чорний список Мінкульту Україна.