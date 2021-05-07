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В Україні триває продаж квитків на Моргенштерна всупереч забороні на в'їзд

7 травня 2021, 11:14

Скандальний російський співак Моргенштерн потрапив до чорного списку Мінкульту України, але квитки на концерти продовжують продавати.

Моргенштерн
Моргенштерн / instagram.com/morgen_shtern

На початок червня 2021 в Україні заплановані концерти ексцентричного російського репера Моргенштерна. Однак, нещодавно оновився список артистів з Росії, які становлять загрозу національній безпеці України, і Моргенштерн опинився в ньому - це означає, що йому заборонений в'їзд в Україну.

Український квитковий оператор Контрамарка продовжує продаж квитків на концерти, а найнятий в Україні адвокат готуватися судитися з СБУ та Мінкультом.

Як заявив найнятий Моргенштерном український адвокат Євген Пронін в коментарі ТСН, рішення СБУ нібито незаконне, оскільки Моргенштерн не висловлював політичну позицію і не виступав у захопленому Росією Криму.

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Представники квиткового оператора підтвердили, що продаж квитків триватиме, поки не буде офіційного підтвердження про скасування концертів.

"Поки не буде офіційного підтвердження юридичного обґрунтування цього питання, концерт буде чинним", - коментує продаж квитків генеральний директор Національного квиткового оператора Олександр Порядченко.

Тим часом журналісти ТСН з'ясували, що всупереч продажу квитків, здати їх і отримати гроші вельми важко.

Нагадаємо, що Моргенштерн виступав в Україні півтора роки тому - під час концерту в Одесі. Він вийшов на сцену всупереч жалобі на честь загиблих під час хвилювань після захоплення Криму Росією, і назвав ситуацію "показухою".

Раніше Моргенштерн висловився про потрапляння в чорний список Мінкульту Україна.

новини шоу бізнесу Моргенштерн
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