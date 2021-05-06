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Ведуча 1+1 після розлучення вирушила в подорож з подругами

6 травня 2021, 13:45

Соломія Вітвіцька показала, як пройшла її подорож до Грузії.

Соломія Вітвіцька
Соломія Вітвіцька / instagram.com/solomiyavitvitska/

Телеведуча 1+1 Соломія Вітвіцька емоційно розповіла про незабутню подорож до Грузії, яку зробила на авто з подругами.

"Казбегі - це просто моя нова любовввв.Давно мріяла сюди дістатися - і нарешті таки все вдалося!Дорога Тбілісі-Казбегі приблизно 200 км і займає близько 3 годин. Але це якщо не зупинятися, а не зупинятися просто неможливо! Наш маршрут: Тбілісі - Джварі - Жинвалі - Ананурі - Пасанаурі (найсмачніші хінкалі) - Гудаурі - Казбегі. Але перевіряйте чи перевал проїзний, бо можуть бути затори або заблокованим шлях", - пише вона.

Соломія Вітвіцька
Соломія Вітвіцька / instagram.com/solomiyavitvitska/
Соломія Вітвіцька
Соломія Вітвіцька / instagram.com/solomiyavitvitska/
Соломія Вітвіцька
Соломія Вітвіцька / instagram.com/solomiyavitvitska/

Вона зізналася, що пейзажі дійсно вразили дівчат, і дали привід для безлічі фотографій.

"Дорога до Казбегі настільки живописна, що хочеться зупинятися щохвилини і насолоджуватися неймовірними краєвидами.", - пояснила вона.

Соломія Вітвіцька
Соломія Вітвіцька / instagram.com/solomiyavitvitska/
Соломія Вітвіцька
Соломія Вітвіцька / instagram.com/solomiyavitvitska/
Соломія Вітвіцька
Соломія Вітвіцька / instagram.com/solomiyavitvitska/

Нагадаємо, нещодавно вийшло інтерв'ю з Соломією Вітвіцькою, яка вперше розповіла про розлучення з чоловіком.

Як відомо, Соломія Вітвіцька оголосила про розлучення з чоловіком 8 лютого 2021 року, і напівжартівливо пообіцяла знайти йому іншу дружину.

Нагадаємо, Соломія Вітвіцька 8 років прожила з Владом Кочатковим. Вони познайомилися на роботі, і закрутився їх роман.

За 8 років вони не завели дітей, хоч багато над цим працювали, але Соломія встигла стати хрещеною відразу у 7 дітей друзів і близьких.

Повний випуск шоу ЖЗЛ та інтерв'ю з Соломією Вітвіцькою можна дивитися на 1+1 video.

Соломія Вітвіцька новини шоу бізнесу
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