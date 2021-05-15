Віра Кекелія та Богдан Юсипчук показали зйомки 5 сезону шоу ЖВЛ на 1+1

Віра Кекелія та Богдан Юсипчук / instagram.com/zhvl_official/

Фіналістка Голосу країни 7 Віра Кекелія в 2020 році стала новою ведучою проекту Життя Відомих людей на 1+1, де розповідають найбільш "смачні" історії про селебрітіз - як українських, так і зарубіжних.

Тільки навесні 2020 року Кекелія вперше стала мамою і народила сина Івана. Сьогодні в сторіз дівчина показала свіжі кадри зі зйомок нового сезону ЖВЛ, і розповіла, про те, що поєднання регулярних зйомок та сімейні справи перетворили її в супержінку.

"Доброго ранку країна! Задокументую - не знаю, як привчитися, будучи мамою привчитися не спізнюватися і приїжджати на зйомки не з мокрою головою на запис програми ЖВЛ", - говорить Віра в сторіз.

Далі в гримерку прийшов її співведучий Богдан Юсипчук, і Віра розповіла, що він не спав всю ніч через зйомки і потягнув шию, "тому він буде тупити сьогодні на записі".

Дівчина зазначила, що вона не спить вже рік: "ось, розумієте, жінка - всемогутня".

Крім того співачка показала свій образ перед початком зйомок - яскраво підібрана сукня відмінно контрастує з блакитними очима, а легкий макіяж підсилює цей ефект.

Нещодавно Віра Кекелія розчулила смішним фото з сином, який вирішив подивитися у вікно.

Нагадаємо, що ведуча 1+1 Віра Кекелія також співає іноді для виступів на шоу Танці з 1+1, і є артисткою Студії Квартал 95, де виступає в Жіночому та Вечірньому Кварталах.

Кекелія пройшла у фінал 7 сезону Голосу країни, була в команді Сергія Бабкіна, а після закінчення шоу її відносини з Романом Дудою плавно переросли в успішний шлюб.

Поки що невідомо, коли вийде 5 сезон ЖВЛ 2021 - дату виходу на 1+1 не називають.

Всі сезони проекту ЖВЛ можна дивитися онлайн на сайті 1+1 video.