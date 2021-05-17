Viva Awards 2021: назвали переможців популярної української премії

Viva Awards 2021 / viva.ua

У заміському комплексі Navy під Києвом пройшла церемонія нагородження переможців щорічної премії від журналу Viva, в якому беруть участь керівники журналу і сайту.

На церемонію прибули українські зірки, і багато хто скористався можливістю не ходити в масках, розслабитися і відпочити.

Як повідомляє Viva, ведучими шоу стали Тимур та Інна Мірошниченко, премії видавали засновниця бренду Viva! та компанії Едімедіа Україна, Національної премії Жінка України та проекту Connecting Women Інна Катющенко, головний редактор журналу Viva! Іванна Слабошпицька та головний редактор сайту Viva.ua Людмила Грицфельдт.

"Технологічні зустрічі в зумі увійшли в наше життя як нова реальність, але цінність живих зустрічей неймовірно зросла. Ми дуже щасливі провести з вами цей вечір", - зазначили ведучі заходу Тимур та Інна.

Viva Awards 2021 - список переможців

Маша Єфросиніна: опора року;

Надя Дорофєєва: діджитал-прорив;

Оля Полякова: королева Інстаграму;

Сергій Танчинець (група Без Обмежень): артист року;

Катерина Кухар та Олександр Стоянов: благодійність;

Раміна Есхакзай: блогер року;

Стас Жирков: прорив року;

Єгор Гордєєв: медіа кар'єра року;

Лауреати Viva! Awards нагороджені спеціальними статуетками, створеними партнерами журналу Viva.

Раніше в Палаці Україна назвали переможців премії Yuna 2021 українських артистів та їх менеджерів за досягнення на музичному терені.