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Влад Яма вперше зізнався, як став професійним танцюристом

29 квітня 2021, 12:20

Суддя шоу Танці з зірками і ведучий 1+1 Влад Яма відповів на особисті питання про свою кар'єру.

Влад Яма
Влад Яма / 1+1 Танці з зірками

Танцюрист Влад Яма, який крім того, що є суддею популярного проекту Танці з зірками, тепер став ведучим проекту Твій день на 1+1, відверто розповів про танці у своєму житті.

Влад Яма в ефірі шоу Сніданок з 1+1, згадав, як став ходити на танці.

В першу чергу він жартує на питання ведучих про те, що 30 років займається танцями.

Він пожартував, що не 30, а 31 рік (телеведучому 38 років).

Влад зізнався, що танцями дійсно займається з дитинства.

"Хочу подякувати батькам, що коли в дитинстві я прийшов і сказав, що хочу піти на танці, вони відповіли - "так, без проблем", - сказав Яма.

Однак він додав, що був час, коли маленький Влад Яма мріяв стати професійним футболістом.

Він розповів також, чи дорого зараз займатися танцями.

"Якщо танцювати для себе і для здоров'я, то це може бути досить не дорого, це 500-800 грн на місяць, щоб знайомитися з танцями. Якщо це професійно - додаються костюми, поїздки, та індивідуальні заняття з тренером", - пояснив танцюрист і додав, що без тренера цього дуже складно домогтися.

Нагадаємо, що подивитися всі випуски шоу Танці з зірками на 1 + 1 онлайн можна на сайті 1+1 video.

Влад Яма Танці з зірками новини шоу бізнесу
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